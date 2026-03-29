Motagua revive y le empate al Olimpia con gol en la última jugada en amistoso disputado en New Orleans

El punto de inflexión llegó al 44', cuando la tensión estalló en una escena indignante. <b>Riky Zapata</b> de Motagua y <b>Agustín Mulet </b>de Olimpia se trenzaron en una pelea a puñetazos frente al árbitro, intercambiando golpes directos en pleno campo. Al 45+1', ambos vieron la roja directa por agresión mutua. Esta riña absurda en un amistoso no solo equilibró numéricamente los equipos, sino que manchó el espectáculo.En el segundo tiempo, Reyes movió el banquillo con inteligencia: ingresaron <b>Jhon Kleber</b>, <b>Romario Silva </b>y <b>Luis Meléndez</b>, aportando frescura y peligro. <b>Olimpia </b>resistía, y al 65' su portero brilló con reflejos felinos para despejar en la línea un tiro libre que parecía colarse inevitablemente. <b>Motagua </b>ganaba terreno, presionando con corners y balones parados.La remontada tomó forma al 70'. <b>Raúl García</b> derribó torpemente a <b>Romario Silva </b>en el área, y el árbitro señaló penal sin dudar. Silva asumió la responsabilidad y al 71' lo convirtió con frialdad, recortando el marcador a 2-1. Los azules cobraban vida.