Motagua revive y le empate al Olimpia con gol en la última jugada en amistoso disputado en New Orleans

En un vibrante amistoso disputado en New Orleans, Motagua igualó 2-2 ante su eterno rival Olimpia, logrando una remontada heroica en el segundo tiempo bajo la dirección interina de Milton "Jocon" Reyes. Los albos se adelantaron rápido con goles de Josman Figueroa y Michaell Chirinos, pero los azules revivieron gracias a los ajustes tácticos y la ayuda de sus cambios, sellando el empate sobre el final.

Sin embargo, el partido quedó marcado por una vergonzosa pelea a puñetazos que dejó dos expulsiones y un mal sabor en un duelo que debía ser de preparación. Agustín Mulet y Riky Zapata como protagonistas.

La afición catracha en New Orleans disfrutó de un doblete futbolístico ya que por la tarde jugaron Marathón y Real España (1-1) y como estelar recibió el clásico nacional. Olimpia, con un equipo alterno liderado por sus figuras jóvenes, impuso su ritmo desde el pitazo inicial. Al minuto 2', Josman Figueroa sorprendió con un remate de media distancia que se desvió, dejando sin opciones a Marlon Licona en el arco del mimado. El viejo león tomaba la delantera temprana y silenciaba a los azules.