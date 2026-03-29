Olimpia vs Motagua EN VIVO: El clásico nacional de Honduras se reedita en New Orleans en amistoso

Aprovechando el parón FIFA, Motagua y Olimpia han viajado a New Orleans para reeditar el clásico nacional del fútbol hondureño en el Tad Gormley a las 7:00 de la noche.

Los albos llegan a este compromiso amistoso muy golpeado por las bajas, de las que destacan las de los seleccionados más las de los atacantes Jerry Bengtson y Yustin Arboleda, quienes no hicieron el viaje.

Motagua hizo el viaje hacia la tierra del Tío Samcon equipo completo con la salvedad de también los seleccionados nacionales, concentrados en Españapara disputar un partido internacional contra Perú.