Olimpia vs Motagua EN VIVO: El clásico nacional de Honduras se reedita en New Orleans en amistoso

Aprovechando el parón FIFA, <b>Motagua </b>y <b>Olimpia </b>han viajado a<b> New Orleans </b>para reeditar el clásico nacional del fútbol hondureño en el Tad Gormley a las 7:00 de la noche.Los albos llegan a este compromiso amistoso muy golpeado por las bajas, de las que destacan las de los seleccionados más las de los atacantes <b>Jerry Bengtson y Yustin Arboleda</b>, quienes no hicieron el viaje.<b>Motagua</b> hizo el viaje hacia la tierra del Tío Samcon equipo completo con la salvedad de también los seleccionados nacionales, concentrados en Españapara disputar un partido internacional contra <b>Perú</b>.