Liga Hondubet

Premios DIEZ: Emanuel Hernández está liderando las votaciones como "Mejor Extranjero de Liga Hondubet"

Las votaciones estarán activas hasta el 20 de abril. La gran gala será el lunes 4 de mayo en Tegucigalpa.

  • Premios DIEZ: Emanuel Hernández está liderando las votaciones como Mejor Extranjero de Liga Hondubet

    El defensor uruguayo Emanuel Hernández es el líder de la zaga en estos momentos en el Olimpia. Foto cortesía Olimpia.
2026-03-27

Las votaciones de los Premios DIEZ en la categoría “Mejor Jugador Extranjero de la Liga Hondubet” destaca y en estos momentos es el defensor uruguayo Emanuel Hernández que se encuentra en el primer puesto.

El zaguero del Olimpia está siendo el más votado en estos momentos en www.diez.hn con un 26.07% y viene de ser bicampeón nacional de la mano del técnico Eduardo Espinel.

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Sin embargo, su primer lugar no está asegurado porque vienen elemento muy cerca como el argentino Nicolás Messiniti (21.44%) y el argentino Rodrigo "Droopy" Gómez (15.87%).

El listado también cuenta con elementos que han destacado en los últimos dos certámenes: El uruguayo Rodrigo de Olivera, el argentino Rodrigo Auzmendi, el panameño Daniel Aparicio, entre otros.

Las votaciones estarán activas hasta el 20 de abril. Posteriormente, se contabilizarán los votos del público, junto con los de la Sala de Redacción de Diario DIEZ y un panel de expertos, para definir a los ganadores, como es tradición del medio. La gran gala será el lunes 4 de mayo en Tegucigalpa.

Mejor extranjero de la Liga Hondubet (Votaciones)
​​​​​​Emanuel Hernández - Olimpia - 26.07%
Nicolás Messiniti - Marathón - 21.44%
Rodrigo “Droopy” Gómez - Motagua - 15.87%
Rodrigo de Olivera - Olancho FC - 14.37%
Rodrigo Auzmendi - Motagua - 7.76%
Daniel Aparicio - Real España - 7.3%
Carlos López Quintero - Platense - 3.59%
Roberto Moreira - Génesis FC - 2.32%
Javier Rivera - Marathón - 1.27%

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Franklin Martínez
Franklin Martínez
Periodista

Reportero y redactor desde 2010 en las plataformas de impreso y digital en Grupo OPSA (Diario Diez, La Prensa y El Heraldo) . Formado en las aulas de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras en el Valle de Sula.
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