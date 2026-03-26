Liga Hondubet

Troglio se despide del sueño de dirigir a la Selección de Honduras y deja mensaje: "No soy del paladar de los que eligen"

Pedro Troglio, exentrenador de Olimpia, abrió su corazón sobre el frustrado fichaje con la Selección de Honduras.

  • Troglio se despide del sueño de dirigir a la Selección de Honduras y deja mensaje: No soy del paladar de los que eligen
2026-03-26

Pedro Troglio, el técnico argentino que dejó huella en Olimpia con seis años de éxitos, habló sin filtros sobre su frustrado fichaje por la Selección de Honduras. El entrenador explicó las razones detrás de su no elección y elogió el proceso actual del combinado nacional.

"Siempre me mostré muy abierto en el tema de la selección de Honduras, pero ya en el tiempo me doy cuenta que a lo mejor no soy del paladar de los que eligen, tengo entender que lo de la Selección de Honduras... si no te llaman, ya está", confesó Troglio con resignación al portal Fútbol Centroamérica.

El argentino fue claro al analizar el panorama: "Yo sí entendí que cuando eligieron a un español como director deportivo, no iba a ser el elegido yo, pero no por mal, es lógico que Francis lleve a la gente que él conoce, no a mí. Si bien me reuní por teléfono, sabía que no iba a ser el elegido".

Evolución de Honduras: Así han sido los diseños de los últimos años en eliminatorias, Copa Oro, Uncaf y Mundiales

A pesar de la decepción, Troglio respalda el trabajo del cuerpo técnico actual: “La selección ha elegido gente muy capacitada, gente que ha trabajado a nivel de selección y que ya está mostrando su trabajo. Están visitando los campos de todo el país para que los jugadores sientan que son observados. Es importante que incluso el jugador del último equipo, como Juticalpa, que hoy está en la parte baja de la tabla, se sienta parte del proceso. De hecho, en la convocatoria hay muchos jugadores que ni pensaron que serían convocados”, expresó Pedro Troglio.

Finalmente, el exdt del Olimpia cerró con palabras de cariño hacia Honduras y su paso por el club: “Deseo lo mejor para la selección, porque uno le tiene mucho cariño al país. Y en cuanto a Olimpia, lo de siempre: agradecer al presidente, a Osman Madrid, por haberse fijado en mí y por permitirme vivir los 6 años que pasé allí".

"También a la gente, que cada vez que voy y vuelvo, me muestra su cariño. A veces, aunque no sea técnico, me encuentro con hinchas en cualquier parte del mundo, incluso aquí en Argentina, y me abrazan, me saludan. Es algo que solo me deja un sentimiento de agradecimiento hacia toda esa gente. Ojalá que la selección esté muy bien y que Olimpia siempre sea campeón”, cerró.

Unirme al canal de noticias
Redacción web
Redacción Diez

Equipo de redacción de diez.hn
Honduras
|