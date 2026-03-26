Troglio se despide del sueño de dirigir a la Selección de Honduras y deja mensaje: "No soy del paladar de los que eligen"

Pedro Troglio, el técnico argentino que dejó huella en Olimpia con seis años de éxitos, habló sin filtros sobre su frustrado fichaje por la Selección de Honduras. El entrenador explicó las razones detrás de su no elección y elogió el proceso actual del combinado nacional.

"Siempre me mostré muy abierto en el tema de la selección de Honduras, pero ya en el tiempo me doy cuenta que a lo mejor no soy del paladar de los que eligen, tengo entender que lo de la Selección de Honduras... si no te llaman, ya está", confesó Troglio con resignación al portal Fútbol Centroamérica.

El argentino fue claro al analizar el panorama: "Yo sí entendí que cuando eligieron a un español como director deportivo, no iba a ser el elegido yo, pero no por mal, es lógico que Francis lleve a la gente que él conoce, no a mí. Si bien me reuní por teléfono, sabía que no iba a ser el elegido".