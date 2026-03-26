Troglio se despide del sueño de dirigir a la Selección de Honduras y deja mensaje: "No soy del paladar de los que eligen"

A pesar de la decepción, Troglio respalda el trabajo del cuerpo técnico actual: “La selección ha elegido gente muy capacitada, gente que ha trabajado a nivel de selección y que ya está mostrando su trabajo. Están visitando los campos de todo el país para que los jugadores sientan que son observados. Es importante que incluso el jugador del último equipo, como Juticalpa, que hoy está en la parte baja de la tabla, se sienta parte del proceso. De hecho, en la convocatoria hay muchos jugadores que ni pensaron que serían convocados”, expresó Pedro Troglio.Finalmente, el exdt del <b>Olimpia</b> cerró con palabras de cariño hacia Honduras y su paso por el club: “Deseo lo mejor para la selección, porque uno le tiene mucho cariño al país. Y en cuanto a Olimpia, lo de siempre: agradecer al presidente, a Osman Madrid, por haberse fijado en mí y por permitirme vivir los 6 años que pasé allí"."También a la gente, que cada vez que voy y vuelvo, me muestra su cariño. A veces, aunque no sea técnico, me encuentro con hinchas en cualquier parte del mundo, incluso aquí en Argentina, y me abrazan, me saludan. Es algo que solo me deja un sentimiento de agradecimiento hacia toda esa gente. Ojalá que la selección esté muy bien y que Olimpia siempre sea campeón”, cerró.