Presidente de Juticalpa rompe el silencio, se pronuncia tras la separación de Humberto Rivera y el nuevo técnico

La dirigencia del cuadro canechero no lo dudó y tomó la determinación que sorprendió a Rivera, pero después de recibir la notificación, sus exigencia es que se le pague la deuda.

El torneo Clausura de la Liga Nacional sufrió la primera baja en sus banquillos y fue la del técnico de Juticalpa, Humberto Rivera, quien después de la goleada 5-1 ante Olimpia fue separado del cargo.

"Sí, solo me llamaron por teléfono para avisarme que no seguía y yo les dije: “No hay problema”. Solo me tienen que pagar lo que me adeudan que es todo este torneo y se debe añadir un mes del mes anterior", comentó en entrevista a Diez.

Tras la declaraciones de Rivera, el presidente del conjunto canechero, Joel Sandoval no dudó en salir al paso para referirse a la separación del técnico y al nuevo timonel que llegará a la institución.



"Nosotros en la directiva tenemos gente que toman decisiones, hay cosas importantes en el fútbol, no es el maestro, es el aula, igual no es el jugador ni el profe ni la dirigencia, buscaremos una solución para que el equipo funcione", indicó.



No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE

Sobre el sustituto que cubrirá la vacante de Humberto Rivera, el presidente del Juticalpa ratificó al asistente del club.

"Espinoza fue un técnico que nos llevó por primera vez a primera división, es el idóneo para seguir estas semanas que faltan, el aficionado no debe alertarse, queremos que el cierre del torneo sea digno".



Rivera alertó de la situación económica que vive el Juticalpa, pero el presidente desvirtuó dicho tema y aseguró que se le ha pagado.



"Nosotros en su mayoría tenemos el equipo al día, a él se le han pagado bastante parte del torneo anterior".

Profundizando un poco en el tema de la decisión de su separación, Joel Sandoval destacó que la goleadas que recibió el equipo en este torneo es una de las causas.

"Nunca habíamos recibido las goleadas que hemos tenido, le agradezco al profe Beto por su trabajo, pero es más fácil sacar un entrenador que 30 jugadores, esperamos que con él permanezca la armonía, quiero dejar las puertas abiertas con él".