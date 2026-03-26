Olimpia vs Motagua y Marathón vs Real España se enfrentarán en Estados Unidos: Sede y fecha

El fútbol hondureño vivirá una auténtica fiesta internacional este domingo 29 de marzo, cuando la ciudad de New Orleans reciba una doble jornada de clásicos en el <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/fotogalerias/estadio-tad-gormley-olimpia-club-nola-nueva-orleans-GEDZ1216606#image-1" target="_blank">Tad Gormley Stadium</a></b>, escenario que se vestirá de gala para albergar a miles de aficionados catrachos residentes en Estados Unidos.La cartelera promete emociones de principio a fin, comenzando a las 4:00 de la tarde con el clásico sampedrano entre <b>Marathón y Real España.</b>