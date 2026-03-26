Premios DIEZ: José Mario Pinto, el futbolista del Olimpia está liderando las votaciones como el "Mejor Jugador de Liga Hondubet"

Las votaciones de los <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/premiosdiez2025#welcome-section" target="_blank">Premios DIEZ</a></b> en la categoría “Mejor Jugador de la Liga Hondubet” están que arden y es en estos momentos José Mario Pinto que se encuentra en el primer puesto.El extremo del Olimpia está siendo el más votado en estos momentos en <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/" target="_blank">www.diez.hn</a></b> con un 29.52% y recordando que fue el último MVP en la gran final del pasado torneo Apertura.