Premios DIEZ: José Mario Pinto, el futbolista del Olimpia está liderando las votaciones como el "Mejor Jugador de Liga Hondubet"

El extremo del Olimpia está siendo el más votado en estos momentos en www.diez.hn con un 29.52% y recordando que fue el último MVP en la gran final del pasado torneo Apertura.

Las votaciones de los Premios DIEZ en la categoría “Mejor Jugador de la Liga Hondubet” están que arden y es en estos momentos José Mario Pinto que se encuentra en el primer puesto.

La lucha no está fácil en la primera semana de votaciones, pero está superando a Alexy Vega (Marathón) con 15.21% y Rodrigo "Droopy" Gómez (Motagua) con 12.35.

En la encuesta también resaltan nombres de jugadores que han sido claves: Erick "Yío" Puerto en Platense, Nicolás Messiniti con Marathón, Rodrigo de Olivera cuando defendió a Olancho FC y otros.

Las votaciones estarán activas hasta el 20 de abril. Posteriormente, se contabilizarán los votos del público, junto con los de la Sala de Redacción de Diario DIEZ y un panel de expertos, para definir a los ganadores, como es tradición del medio. La gran gala será el lunes 4 de mayo en Tegucigalpa.

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También se puede votar una vez al día. Además de la categoría a Mejor Jugador, destacan mejor entrenador, legionario, jugador joven, mejor extranjero, el árbitro más destacado y el 11 ideal.

Asimismo, se incluye la categoría “Lo Mejor de Centroamérica”, cuyos ganadores son definidos por el staff de Diario DIEZ y el panel de expertos.

VOTACIONES (Mejor jugador Liga Hondubet)

José Mario Pinto - Olimpia 29.52%

Alexy Vega - Marathón 15.21%

Rodrigo “Droopy” Gómez - Motagua 12.35%

Erick "Yío" Puerto - Platense 11.75%

Jhow Benavidez - Real España 8.73%

Nicolás Messiniti - Marathón 5.87%

Rodrigo de Olivera - Olancho FC 4.97%

Emanuel Hernández - Olimpia 4.37%

Daniel Aparicio - Real España 2.56%

Carlos "Chuy" Pérez - Platense 1.81%

Edrick Menjívar - Olimpia 1.81%

Dennis Meléndez - Motagua 1.05%

Carlos “Zapatilla” Mejía - Motagua 0.45%