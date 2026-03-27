'Kalushita' Fernández describe el duro momento: “La verdad lloré cuando vi a mi papá, Casildo fue mala leche”

<b>¿Te ves llegando más lejos que tu papá?</b><br /><br />Sí, la verdad que sí. Siempre sueño con eso, duermo con ese pensamiento, me levanto con ese pensamiento. Sé que lo voy a lograr.<b>¿Se lo decís a él?</b><br /><br />Sí, muchas veces se lo digo y él me responde: que siga adelante y que tiene claro que va a pasar.<b>¿Qué sueños tenías con Marathón?</b><br /><br />El sueño que tenía ahorita por cumplir era quedar campeón jugando, pero ya que no se puede, siempre está la ilusión de respaldar a mis compañeros.<b>¿Quiénes te escribieron y te marcaron tras la lesión?</b><br /><br />Brian Farioli y Jonathan Rougier, luego de la operación yo me desperté como a las 10:00 pm y miré el mensaje de ellos dos y sí me dijeron que estaban conmigo para apoyarme y cualquier cosa que necesitara no dudara en llamarlos.<b>¿Cuánto te ha cambiado la vida ser profesional?</b><br /><br />Mucho, en todo aspecto. La gente ya no te ve como el mismo niño de siempre. Antes todas las personas que estaban alrededor me miraban el cipote ese, ahora todo es diferente.