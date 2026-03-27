'Kalushita' Fernández describe el duro momento: “La verdad lloré cuando vi a mi papá, Casildo fue mala leche”

En un lugar de valles y sombras, tal como suele suceder con la mayoría de jugadores, se crio un niño con la pelota pegada en sus pies cuya ilusión siempre fue jugar en la primera división de Honduras. Se trata de Jaylor Jafeth Fernández, quien cumplió sus sueños y ahora ya puede presumir que tiene 24 partidos y dos goles con la camisa de un grande del país como es el Marathón; sin embargo, esa cuenta tendrá que ser puesta en pausa por una desafortunada lesión que le cortó el buen ritmo futbolístico. DIEZ recorrió la carretera a Ticamaya para llegar hasta Bosques de Jutucuma 3, sitio donde se ubica el hogar del conocido populosamente como ‘Kalushita’. El localizador nos perdió por unos minutos, pero al fin llegamos a nuestro destino donde con su sonrisa característica ya nos esperaba el veloz jugador de 18 años. “Primeramente darle gracias a Dios no por lo que está pasando, sino por cómo lo estamos asimilando de la forma en lo que lo que estamos enfrentándolo y pues toca tratar de estar bien y siempre preparado”, exteriorizó el número 54 de las verdolagas.

Y es que en el último juego entre Marathón y Victoria, defensor central Elvin Casildo le hizo una fuerte entrada al chico que le terminó fracturando la clavícula y dejándolo fuera del torneo Clausura 2026. “Fue mala leche”, soltó Fernández con una voz apegada a la pena. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE ‘Kalushita’ también habló de lo estricto que es su papá con el teléfono y la alimentación. No quiso dejar por alto los sacrificios que ha realizado, su renovación con el Monstruo Verde y su objetivo con la Selección Sub-20.

LA ENTREVISTA:

¿Qué tal, Kalushita? ¿Cómo han sido estos días sin fútbol?



Primeramente darle gracias a Dios no por lo que está pasando, sino por cómo lo estamos asimilando de la forma en lo que lo que estamos enfrentándolo y pues toca tratar de estar bien y siempre preparado. ¿Qué pasó por tu cabeza en aquel momento cuando se da la falta? ¿Escuchaste el crujido? Yo cuando escucho que mi brazo truena cuando cae con todo el peso de mi cuerpo, ahí inmediatamente creo que levanto un poco la mano y ya cuando llega el doctor le digo: “Sácame, doctor, siento que no puedo”. Y el doctor me dijo: “Sí, creo que te quebraste”. ¿Te frustró eso? Lloré, a verdad que lloré porque solo vi a mi papá en el hospital y le digo: “Me perdí el torneo, ¿verdad?”. Y solo movió la cabeza diciéndome que sí. Ahí sí sentí un bajón. Cuando te sacan en camilla y luego en ambulancia, ¿qué vas pasando? Yo solo voy tratando de ir lo más tranquilo posible y de asimilar lo que estaba pasando, porque todavía no estaba seguro si me iban a operar o no, pero ya cuando me di cuenta que me operaron ahí sí. ¿Te da coraje por el hecho de que estabas siendo titular con Marathón y en buen nivel?



Exacto, un poco, pero las personas que tengo a mi alrededor me apoyan y lo estamos asimilando de buena forma.

Elvin Casildo fue el personaje que hoy te tiene fuera de las canchas, ¿tienes sentimientos pesados contra él?



No, para nada. Siento que son cosas que pueden pasar en el fútbol. Sí veo la mala intención de él. Casildo fue mala leche, pero bueno, es fútbol. ¿Te escribió para disculparse?



No, pero sí vi que se acercó, aunque no logré escuchar lo que me dijo. La tensión que tenía en ese momento no me dejaba analizar lo que estaba diciendo, me dijeron varios compañeros que sí me decía cosas, pero no entendí. ¿Ves negativo que jugadores experimentados hagan eso contra jóvenes?



Sí, la verdad que sí. Aunque no todos han sido así porque me ha tocado enfrentar a futbolistas que me han dicho cosas buenas para salir adelante o sobresalir; sin embargo, también hay otros que me han dicho: “si pasas por aquí te golpeo”, pero solo lo hacen por intimidar.

¿Los jugadores viejos no cuidan a los nuevos?



No todos. Hay algunos que te motivan y otros que quieren verte de menos. ¿Qué te dijo tu papá tras lo sucedido?



Que esté tranquilo y que vamos a seguir adelante para volver más fuerte. ¿Cuándo vuelves según lo médico?



Si fuera por mí, yo ya quisiera estar entrenando, pero el doctor me dijo que serán dos meses. Me va a tocar ver desde las gradas lo que pase con el equipo, apoyando a los compañeros. ¿Cómo vive un futbolista este tipo de situaciones?



Normal. Solo hay que estar preparado para todo porque no nos esperábamos esa lesión, la verdad, pero hay estar listo para todo lo que la vida traiga.

Habla de su carrera:

¿Te ves llegando más lejos que tu papá?



Sí, la verdad que sí. Siempre sueño con eso, duermo con ese pensamiento, me levanto con ese pensamiento. Sé que lo voy a lograr. ¿Se lo decís a él?



Sí, muchas veces se lo digo y él me responde: que siga adelante y que tiene claro que va a pasar. ¿Qué sueños tenías con Marathón?



El sueño que tenía ahorita por cumplir era quedar campeón jugando, pero ya que no se puede, siempre está la ilusión de respaldar a mis compañeros. ¿Quiénes te escribieron y te marcaron tras la lesión?



Brian Farioli y Jonathan Rougier, luego de la operación yo me desperté como a las 10:00 pm y miré el mensaje de ellos dos y sí me dijeron que estaban conmigo para apoyarme y cualquier cosa que necesitara no dudara en llamarlos. ¿Cuánto te ha cambiado la vida ser profesional?



Mucho, en todo aspecto. La gente ya no te ve como el mismo niño de siempre. Antes todas las personas que estaban alrededor me miraban el cipote ese, ahora todo es diferente.

Ahora que eres futbolista profesional, ¿aún te dejas regañar de tu papá o tu abuela?



Mi abuela es la que más me regaña y todavía. Claro que me dejo porque uno no debe perder el piso. ¿Ser hijo de Kalucha Fernández te abre puertas o te genera presión?



Ambas cosas. Me ha abierto varias puertas, pero también vivo bajo una presión, algunas veces propia, otras veces de la gente porque te ven o te comparan. Hay que asimilar eso. ¿Qué significa Marathón para vos?



Mi vida porque desde pequeño Marathón es el que me ha visto crecer. Al club llegué desde la U-6 o U-8, así que toda la vida me he vestido de verde. ¿Qué genera llegar al primer equipo tras todo ese proceso?



Es bonito, porque sabes todo el recorrido que llevas en el club y ya cuando llegué a jugar en el equipo principal se sintió bien porque es evidencia que se hizo las cosas bien. ¿Preferís ser ídolo en Marathón o ir al extranjero? Pregunta difícil, pero en lo personal quiero dar el salto al extranjero. Es el sueño de todo niño. ¿En qué jugadores te reflejás?



En la personalidad de Rubilio Castillo y el trabajo de Nicolás Messiniti. Es con los dos que convivo y veo lo que hacen día a día. ¿Qué hiciste con tu primer sueldo? Aporté para darle a mi papá algo en la mensualidad de la casa y fui al supermercado. Gasté casi 4,000 lempiras y me sentí muy bien porque es como un agradecimiento a mi papá que siempre ha estado ahí para mí. ¿Te salen más chavas desde que eres jugador de primera división?



Ahí de vez en cuando sale algo ahí, un par de garrobitas (risas). La verdad que me la paso muy tranquilo. -Interrumpió su abuela que estaba en la sala atenta de la entrevista- Y dice: “Mucho lo llaman por eso pasamos pendiente de que ya es su hora de dormir”. ¿Cómo te cuidas como profesional?



Es mi papá que anda ahí atrás de mí. Me quita el teléfono a las 8:00 o 8:40 pm, la alimentación también, cuando vengo de entrenar también me tiene todo listo; el almuerzo o la cena. Siempre está al tanto de esos detalles. Me trata como lo que soy, un jugador profesional. ¿Te consideras jugador de calle?



Si estuve mucho en academias, pero siento que soy un jugador de calle. Uno gracias al fútbol de barrio te sabes tus picardías a la hora de tener la pelota. La verdad que es bueno. ¿En qué te ayuda el fútbol de barrio?



En la picardía y los movimientos. ¿Cuál es el clásico más especial para vos?



Yo me siento más inspirado contra Olimpia. Sí, es un partido que siempre quiero ganar, bueno, todos los partidos los quiero ganar, pero cuando escucho ese nombre tengo bastante pica con ese equipo.