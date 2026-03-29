Liga Hondubet

EN VIVO Marathón vs Real España: Clásico sampedrano en Estados Unidos, sede y horario

La Máquina y el Monstruo se medirán en el Tad Gormley Stadium de la ciudad de New Orleans.

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  • EN VIVO Marathón vs Real España: Clásico sampedrano en Estados Unidos, sede y horario

    Jhow Benavídez y Nicolás Messiniti estarán frente a frente en el clásico sampedrano en Estados Unidos. Fotos DIEZ.
2026-03-29

El clásico sampedrano cruza fronteras y se instala en territorio estadounidense. Este domingo 29 de marzo, el Tad Gormley Stadium de Nueva Orleans será escenario de un duelo cargado de historia y rivalidad, cuando Real España y Marathón se enfrenten a partir de las 3:00 pm, en un evento organizado por la New Orleans Cup.

El choque, que despierta gran expectativa entre la comunidad hondureña en Estados Unidos, se disputará sin la presencia de jugadores convocados a la Selección Nacional de Honduras, lo que obligará a ambos técnicos a mover sus piezas y dar oportunidad a otros elementos del plantel.

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En el banquillo, el costarricense Jeaustin Campos comanda a la “Máquina”, mientras que el argentino Pablo Lavallén lidera al “Monstruo Verde”, en un enfrentamiento que también promete ser interesante desde lo táctico.

Más allá de ser un partido amistoso, el clásico sampedrano mantiene su esencia competitiva, con dos equipos que buscarán imponer condiciones y regalar un buen espectáculo en suelo estadounidense.

La rivalidad no entiende de fronteras y, una vez más, Real España y Marathón escribirán un nuevo capítulo lejos de casa. Con la mirada puesta en el cierre de la segunda vuelta del torneo Clausura de la Liga Hondubet.

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Franklin Martínez
Franklin Martínez
Periodista

Reportero y redactor desde 2010 en las plataformas de impreso y digital en Grupo OPSA (Diario Diez, La Prensa y El Heraldo) . Formado en las aulas de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras en el Valle de Sula.
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