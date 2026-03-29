EN VIVO Marathón vs Real España: Clásico sampedrano en Estados Unidos, sede y horario

En el banquillo, el <b>costarricense Jeaustin Campos</b> comanda a la “Máquina”, mientras que el argentino Pablo Lavallén lidera al “Monstruo Verde”, en un enfrentamiento que también promete ser interesante desde lo táctico.Más allá de ser un partido amistoso, el clásico sampedrano mantiene su esencia competitiva, con dos equipos que buscarán imponer condiciones y regalar un buen espectáculo en suelo estadounidense.<b>La rivalidad no entiende de fronteras</b> y, una vez más, Real España y Marathón escribirán un nuevo capítulo lejos de casa. Con la mirada puesta en el cierre de la segunda vuelta del torneo Clausura de la Liga Hondubet.