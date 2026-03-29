EN VIVO Marathón vs Real España: Clásico sampedrano en Estados Unidos, sede y horario

El clásico sampedrano cruza fronteras y se instala en territorio estadounidense. Este domingo 29 de marzo, el Tad Gormley Stadium de Nueva Orleans será escenario de un duelo cargado de historia y rivalidad, cuando Real España y Marathón se enfrenten a partir de las 3:00 pm, en un evento organizado por la New Orleans Cup.

El choque, que despierta gran expectativa entre la comunidad hondureña en Estados Unidos, se disputará sin la presencia de jugadores convocados a la Selección Nacional de Honduras, lo que obligará a ambos técnicos a mover sus piezas y dar oportunidad a otros elementos del plantel.