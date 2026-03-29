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¡No fue por dinero! Luciano Emilio revela 22 años después por qué dejó Real España para irse al Olimpia

El exatacante de la máquina y de los albos confirmó la realidad de aquel mercado de fichajes donde se fue firmado por Olimpia.

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2026-03-29

Luciano Emilio, la leyenda brasileña que dejó huella en la Liga Nacional de Honduras, rompió el silencio 22 años después de su controvertido traspaso del Real España al Olimpia. En una entrevista con el podcast "Cortitas y al Pie", el exdelantero aclaró los motivos de su salida de la Máquina tras coronarse campeón, desmintiendo las acusaciones de "pistero" que aún resuenan entre los aficionados de los aurinegros.

Luciano, quien llegó a Honduras en los albores del siglo XXI, brilló con Real España al conquistar el título liguero, pero su partida al eterno rival generó una herida que perdura. "Real España es un equipo muy querido, la verdad muchos confunden un poco la situación por haberme ido al Olimpia. No fue un rechazo al Real España, sino una manera de proseguir mi carrera y seguir creciendo, porque Olimpia estaba jugando torneos internacionales", explicó el brasileño con claridad.

El artillero, conocido por su olfato goleador y potencia, enfatizó que su decisión fue puramente profesional. Tras el campeonato con los aurinegros, Olimpia representaba una ventana a competencias de Concacaf, algo que Real España no ofrecía en ese momento. Esta movida, aunque polémica, catapultó su carrera a niveles superiores.

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Antes de aterrizar en Honduras, Emilio ya tenía un pie en el fútbol de élite. "Al principio me voy para tratar de regresar a Europa y hacer algo interesante. Pero me tocó ir a Querétaro de México, fuimos campeones, y me tocó ir a la MLS, donde escribimos una historia grandísima con el DC United", relató, recordando su periplo post-Honduras que lo consolidó como estrella internacional.

En la MLS, Luciano Emilio alcanzó la cima: "Soy el único brasileño que ha ganado el balón de oro de la MLS y los premios individuales que gané también, los gané todos. Ganamos la copa estadounidense, pasé cosas interesantes ahí". Su paso por el DC United, donde fue MVP en 2004 y anotó 55 goles en cuatro temporadas, lo inmortalizó como uno de los mejores extranjeros en la liga norteamericana.

La barra del Real España no le perdonó su traición y así respondían.

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A 22 años de aquel traspaso que dividió opiniones, Luciano Emilio busca cerrar el capítulo. Los hinchas de Real España lo tildan de traidor, pero él insiste en que fue un paso lógico en una carrera que lo llevó de San Pedro Sula a Washington y más allá.

Hoy, retirado pero vigente en la memoria colectiva del fútbol hondureño, Luciano Emilio demuestra que las leyendas trascienden rivalidades. Hace un par de semanas el sudamericano está en Honduras apoyando en algunas obras benéficas.

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Redacción web
Redacción Diez

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