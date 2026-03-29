¡No fue por dinero! Luciano Emilio revela 22 años después por qué dejó Real España para irse al Olimpia

Luciano Emilio, la leyenda brasileña que dejó huella en la Liga Nacional de Honduras, rompió el silencio 22 años después de su controvertido traspaso del Real España al Olimpia. En una entrevista con el podcast "Cortitas y al Pie", el exdelantero aclaró los motivos de su salida de la Máquina tras coronarse campeón, desmintiendo las acusaciones de "pistero" que aún resuenan entre los aficionados de los aurinegros.

Luciano, quien llegó a Honduras en los albores del siglo XXI, brilló con Real España al conquistar el título liguero, pero su partida al eterno rival generó una herida que perdura. "Real España es un equipo muy querido, la verdad muchos confunden un poco la situación por haberme ido al Olimpia. No fue un rechazo al Real España, sino una manera de proseguir mi carrera y seguir creciendo, porque Olimpia estaba jugando torneos internacionales", explicó el brasileño con claridad.

El artillero, conocido por su olfato goleador y potencia, enfatizó que su decisión fue puramente profesional. Tras el campeonato con los aurinegros, Olimpia representaba una ventana a competencias de Concacaf, algo que Real España no ofrecía en ese momento. Esta movida, aunque polémica, catapultó su carrera a niveles superiores.