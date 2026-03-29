¡No fue por dinero! Luciano Emilio revela 22 años después por qué dejó Real España para irse al Olimpia

Antes de aterrizar en Honduras, Emilio ya tenía un pie en el fútbol de élite. "Al principio me voy para tratar de regresar a Europa y hacer algo interesante. Pero me tocó ir a Querétaro de México, fuimos campeones, y me tocó ir a la MLS, donde escribimos una historia grandísima con el DC United", relató, recordando su periplo post-Honduras que lo consolidó como estrella internacional.En la MLS, <b>Luciano Emilio</b> alcanzó la cima: "Soy el único brasileño que ha ganado el balón de oro de la MLS y los premios individuales que gané también, los gané todos. Ganamos la copa estadounidense, pasé cosas interesantes ahí". Su paso por el <b>DC United</b>, donde fue MVP en 2004 y anotó 55 goles en cuatro temporadas, lo inmortalizó como uno de los mejores extranjeros en la liga norteamericana.