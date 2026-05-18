A qué hora y dónde ver el Motagua-Génesis por el pase a la final del Clausura 2026

Aquí te contamos cómo llegan ambos equipos y todo lo que necesitas saber para no perderte este partidazo.

¡Se viene un lunes de infarto y pura adrenalina en el fútbol hondureño! Esta noche se define el Grupo B de las triangulares del Torneo Clausura. Motagua y Génesis se enfrentarán en un partido de vida o muerte donde solo uno se quedará con el boleto a la gran final de la Liga Hondubet.

El "Ciclón Azul" viene con el ánimo por las nubes. El pasado martes 12 de mayo, las águilas lograron un triunfo de oro al vencer como visitantes 2-0 al Olancho FC.

Con ese resultado, Motagua sumó 4 puntos en la tabla. Hoy juegan en casa y la matemática es simple para ellos: están obligados a ganar para clasificar a la final.

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Por su parte, el equipo revelación del torneo, dirigido por Fernando Mira, llega con una ligera ventaja pero tras un tremendo desgaste. El pasado viernes 15 de mayo, sufrieron para empatar 1-1 ante Olancho FC en La Paz, rescatando el punto gracias a un gol de Denilson “Camavinga” Núñez.

Ese empate dejó a Génesis como líder solitario con 5 puntos. A diferencia de su rival, a ellos les basta con un empate esta noche para hacer historia y meterse en la gran final.

El decisivo encuentro se jugará en la capital del país. Te dejamos la ficha del juego para que te programes.

Partido: Motagua vs. Génesis

Día: Lunes 18 de mayo

Hora: 6:00 p.m.

Estadio: Nacional Chelato Uclés de Tegucigalpa