El Motagua-Olimpia terminó con una tirazón en las afueras del estadio en New Orleans: dos detenidos

"Fue feo lo que se vivió, yo estaba adentro del estadio, la verdad fue feo, éramos los últimos que estábamos y pasaron unos carros haciendo una tirazón... entre nosotros mismos los hispanos hacemos esto, ¿por qué hacerlo?", dijo <b>Dany Toro </b>un aficionado que llevó a toda su familia a presenciar los partidos."Yo escuché y salí corriendo con mis hijos, estábamos limpiando y escuché los disparos, es algo bien feo, yo corrí por mis hijos. Ustedes mismos son los que causan esta misma mierda, ustedes hacen que a los hispanos no nos quieran", dijo acongojado.Asimismo, se conoció que la Policía se llevó a dos aficionados del <b>Motagua </b>detenidos luego de la revuelta que se dio al final del partido que finalizó 2-2. De acuerdo a la información, ambos hondureños serán entregados a migración para ser deportados.