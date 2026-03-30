El Motagua-Olimpia terminó con una tirazón en las afueras del estadio en New Orleans: dos detenidos

Lo que comenzó como una fiesta deportiva en el Tad Gormley de New Orleans terminó como una zona de guerra por inadaptados sociales que echan a perder todo lo bonito que previamente se había vivido.

Por la tarde jugaron Real España y Marathón en el mismo recinto de Luisiana, y como estelar estuvo el clásico nacional Olimpia vs Motagua, donde hubo una pelea entre jugadores que derivó a dos expulsiones.

No obstante, lo peor se vivió una vez finalizado el partido. Cuando toda la gente iba saliendo del estadio, un carro se acercó tipo turismo y comenzó a disparar. Testigos aducen que fueron como 10 disparos que hicieron.