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Premios DIEZ: ¡Sorpresas, contundencia y peleas bien cerradas en las categorías más votadas en nuestra encuesta

Conocé a los deportistas que van liderando las categorías en los Premios DIEZ. Tienes hasta el 20 de abril para elegir a los mejores del 2025

  • Premios DIEZ: ¡Sorpresas, contundencia y peleas bien cerradas en las categorías más votadas en nuestra encuesta

    Los olimpistas, Emanuel Hernández y Eduardo Espinel están liderando sus categorías; también aparece en el tema arbitral, Selvin Brown, como uno de los que más votos han recibido en los Premios DIEZ.
2026-03-30

La décima edición de los "Premios DIEZ" está a la vuelta de la esquina y ya comienzan a marcarse algunas tendencias. Algunos atletas están dando la remontada y otros están siendo los más votados en las encuestas que ya están disponibles al público.

Una de las categorías más votadas es la que concierne al tema de los árbitros. Para elegir al mejor silbante, los internautas de www.diez.hn están dándole total respaldo al internacional juez, Selvin Brown.

El de raíces misquitas tiene el 69% de los votos, dejando abajo al "Matemático" Saíd Martínez con un 24%. Hay que recordar que Martínez será el único hondureño que estará en la próxima Copa del Mundo como juez central. Más abajo y lejos está el olanchano, Nelson Salgado, quien solo tiene el 6%.

Las votaciones para elegir a los mejores en la entrega de los Premios DIEZ se mantendrán activas hasta el 20 de abril. Ese día será el cierre y allí, se tomarán en cuenta los votos de las encuestas, así como los del panel de expertos y de los periodistas que conforman la Sala de Redacción de Diario DIEZ.

MEJOR ENTRENADOR DE LIGA NACIONAL
Una segunda categoría que ha acaparado la atención de los votantes es la del "Mejor Técnico de la Liga Nacional". Aquí la sorpresa es que Raúl Cáceres, entrenador del Platense, emerge como el segundo con más votos solo abajo de Eduardo Espinel del Olimpia.

El uruguayo bicampeón con el albo y favorito para llevarse el título tiene el 35% del favor de los afición, pero Cáceres está cerca con un 32%, dejando en el tercer lugar al argentino Pablo Daniel Lavallén de Marathón con un 19%. Y Jeaustin Campos del Real España es cuarto con solo el 13% del voto.

MEJOR JUGADOR DE LA LIGA HONDUBET
Como era de esperarse, al ser una de las categorías que tiene más opciones, los porcentajes suelen ser menores, pero sin duda, la del Mejor Jugador de la Liga Hondubet, es de las que más votos ha recibido y comienza a marcar tendencia.

Premios DIEZ: ¡Sorpresas, contundencia y peleas bien cerradas en las categorías más votadas en nuestra encuesta

José Mario Pinto, el jugador de las fintas, gambetas y bicicletas, está a la cabeza con el 30% de los votos por encima de otro talentoso, como lo es; Rodrigo El Droopy Gómez que de Motagua que mantiene el 20%. En tercer lugar y muy abajo está el zurdo de Marathón, Alexy Vega con solo el 13%.

En estas categorías los lectores de www.diez.hn pueden ejercer su voto una vez al día; aquí los demás contrincantes puede ascender, como el caso de Erick "Yio" Puerto, delantero del Platense que tiene el 12% en cuarto lugar y Jhow Benavídez del Real España en quinto con el 6%.

MEJOR JUGADOR EXTRANJERO DE LA LIGA
Esta es sin duda una de las categorías que tiene un volumen de votos y se definirá hasta el último día. En las últimas horas, el defensor uruguayo del Olimpia, Emanuel Hernández, ha remontado y aparece en el primer lugar con el 25% por encima del goleador de Marathón, Nicolás Messiniti que suma el 18%, dejando en la tercera posición a Rodrigo "Droopy Gómez" en tercer lugar con el 13%.

Quien si no ha tenido los votos ha sido el delantero Rodrigo de Olivera quien ha sido el mejor extranjero en los últimos años, siendo goleador del pasado torneo de Liga Nacional con los Potros del Olancho FC y que eso le valió para jugar en el Motagua.

Las votaciones están al rojo vivo y con tu voto por los favoritos, puedes hacer cambiar las tendencias. Tienes tres semanas del mes de abril para seguir votando y el próximo lunes 4 de mayo en la gala de los Premios DIEZ, se elegirán a los máximos ganadores de esta décima edición de los Premios que llegaron para quedarse.

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