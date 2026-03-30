Premios DIEZ: ¡Sorpresas, contundencia y peleas bien cerradas en las categorías más votadas en nuestra encuesta

La décima edición de los "Premios DIEZ" está a la vuelta de la esquina y ya comienzan a marcarse algunas tendencias. Algunos atletas están dando la remontada y otros están siendo los más votados en las encuestas que ya están disponibles al público.

Una de las categorías más votadas es la que concierne al tema de los árbitros. Para elegir al mejor silbante, los internautas de www.diez.hn están dándole total respaldo al internacional juez, Selvin Brown.

El de raíces misquitas tiene el 69% de los votos, dejando abajo al "Matemático" Saíd Martínez con un 24%. Hay que recordar que Martínez será el único hondureño que estará en la próxima Copa del Mundo como juez central. Más abajo y lejos está el olanchano, Nelson Salgado, quien solo tiene el 6%.

Las votaciones para elegir a los mejores en la entrega de los Premios DIEZ se mantendrán activas hasta el 20 de abril. Ese día será el cierre y allí, se tomarán en cuenta los votos de las encuestas, así como los del panel de expertos y de los periodistas que conforman la Sala de Redacción de Diario DIEZ.

MEJOR ENTRENADOR DE LIGA NACIONAL

Una segunda categoría que ha acaparado la atención de los votantes es la del "Mejor Técnico de la Liga Nacional". Aquí la sorpresa es que Raúl Cáceres, entrenador del Platense, emerge como el segundo con más votos solo abajo de Eduardo Espinel del Olimpia.

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El uruguayo bicampeón con el albo y favorito para llevarse el título tiene el 35% del favor de los afición, pero Cáceres está cerca con un 32%, dejando en el tercer lugar al argentino Pablo Daniel Lavallén de Marathón con un 19%. Y Jeaustin Campos del Real España es cuarto con solo el 13% del voto.

MEJOR JUGADOR DE LA LIGA HONDUBET

Como era de esperarse, al ser una de las categorías que tiene más opciones, los porcentajes suelen ser menores, pero sin duda, la del Mejor Jugador de la Liga Hondubet, es de las que más votos ha recibido y comienza a marcar tendencia.