Hermano de Francisco Martínez se destaca como árbitro y sueña con encontrarse con él en Liga Nacional: “Sería algo inexplicable”

Los sueños no son imposibles de alcanzar cuando tu esfuerzo no desmaya. La vida de campo y los pocos recursos no fueron excusa para Darinel Martínez, quien comenzó su carrera arbitral por necesidad y ahora la vida lo premia con un camino prometedor en La Primera División de Honduras. Oriundo de Santa Elena, Santa Cruz de Yojoa, donde se respira la pasión por la agricultura y el fútbol, fue ahí donde dieron los primeros pasos los hermanos Martínez en el arbitraje y el fútbol. Con sangre de silbante en sus venas, el futuro no podría ser diferente para Darinel, quien decidió seguir los pasos de su padre y tío, quienes dirigieron en Liga Nacional y Ascenso. “Mi papá (Carlos Martínez) fue árbitro de la Liga de Ascenso por mucho tiempo y tuvo participación en la Liga Nacional por cuatro partidos”, comienza contando. Y es que no solamente su padre se desempeñó en esta labor, sino que también su tío, quien fue el impulsor de su caminar en esta profesión. “Cuando tenía 14 años, un tío (Nahún Martínez) y en mi aldea, Santa Elena, se jugaban partidos de veteranos y una vez me dijo que si quería ser árbitro, pero yo no sabía nada y le pregunté lo que había que realizar. Luego me explicó lo del banderín y le ayudé en ese partido”. Mientras se mantiene la charla telefónica, los recuerdos de sus inicios en el arbitraje le generan un poco de melancolía, ya que su infancia no fue fácil. “Recuerdo que al final del partido me dio 50 lempiras de pago y me sentía que andaba mucho dinero porque nos crecimos en un ambiente bastante complicado en nuestra vida”. Y añade. “El miércoles de la siguiente semana ya estaba preguntando si iba haber otro partido el fin de semana y ya me imaginaba los otros 50 lempiras”. Más allá de la necesidad económica, la pasión por el arbitraje comenzó a surgir en este joven, quien paso a paso ingresó a la filiar de Santa Cruz de Yojoa y cursos locales. Su buen desempeño en la carrera arbitral lo llevaron a dar el salto a la Primera División, donde suma dirigirá su quinto torneo en el máximo circuito hondureño. HERNANO DE FRANCISCO “PACO” MARTÍNEZ

Curiosamente, el apellido Martínez no es casualidad, pues es hermano de Francisco, mejor conocido como “Paco”, el volante que recientemente fue convocado a la Selección Nacional de Honduras. “Soy hermano menor cinco años, yo tengo 24. Somos cinco hermanos, dos mujeres mayores y tres varones”, cuenta. Desempolvando los recuerdos y momentos duros, Darinel no se queja de la vida por más complicada que hayan sido esos momentos de infancia. “Crecimos juntos en un ámbito difícil de la vida, pero Dios nos ha recompensado con algo muy bonito, algo que no lo podemos creer. Me siento muy orgulloso, pero me cuesta sacar palabras para algo tan bonito”. Y es que como dicen muchos, el amor de madre no tiene comparación, ya que la suya hizo todo lo que fuera posible por hacerlos hijos de bien. “Mi mamá tuvo que trabajar en granjas de gallinas y así nos sacó adelante. Antes de esto pasamos momentos bastante difíciles”. La diferencias entre los hermanos no pasa por alto en la familias y Francisco y Darinel no fue la excepción, ya que a “Paco” no le gustaba andar con él. “Él siempre se iba jugar pelota y a mí me gustaba andar detrás de él, pero no le gustaba y se iba a escondidas. Luego ingreso a un equipo de infantil y cambió todo” LO EXPULSÓ DIRIGIENDO EN LA LIGA MAYOR

En un ambiente de camaradería y de lucha, la pasión por el fútbol de Francisco y el arbitraje por Darinel, lo llevó a encontrarse dentro de los terrenos de juego, donde las tarjetas no pudieron pasar por alto. “Me tocó dirigirlo en Segunda División como ocho juegos y cuatro fueron en Santa Cruz, donde jugaban de local. Dos en Villanueva. Me ha tocado expulsarlo dos veces. Aquí en mi aldea yo dirijo como central, ya que soy árbitro asistente y en una cuadrangular hizo una falta y lo amonesté, luego hubo una acción que pedía falta y no la marqué; luego me vino a gritar, le saqué la otra tarjeta y lo expulsé”. Después de una acalorada charla en la cancha, donde el hermano menor expulsó al mayor, el regreso a casa no pasó por alto, pero el amor de familia privó. “Le dije que en la casa somos amigos, pero en el campo tengo que poner orden. Eso quedó ahí y en la casa me preguntó por qué lo había expulsado”. UNA VIDA DE CAMPO JUNTOS