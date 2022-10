¡Confianza total! Francisco Martínez salió ovacionado por la afición verdolaga en el clásico entre Marathón y Real España

El centrocampista del Marathón, Francisco ‘Chelito’ Martínez disputó este domingo su segundo partido consecutivo como titular y esta vez lo hizo en todo el encuentro en la victoria 2-0 de Marathón sobre Real España por la jornada 11 del Apertura en el estadio Yankel Rosenthal de San Pedro Sula.

Francisco Martínez está pasando por un buen momento en su carrera y está muy agradecido con esas personas que le han apoyado en este camino.

“Agradecido con Dios que me permite estas cosas y con mi familia y con la afición verdolaga que me apoya en todo momento”.

Martínez se ha ido ganando la confianza del entrenador, Manuel Keossiean, y sin duda alguna, el Chelito ha aprovechado cada oportunidad que se le brinde.

“He tenido confianza conmigo mismo. También la que el profesor me está dando y cuando está la calidad (refiriéndose a él), esta todo. Quiero agradecer a mis compañeros que me han apoyado para que yo este de titular”.