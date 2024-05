Gabriel Araújo y su dardo tras lograr el tetracampeonato con Olimpia ante Marathón: “¿quién va a remontar?”

Pero Gabriel Araújo es uno de los futbolistas del león que festeja con mucha euforia cada título de su equipo, y este sábado tampoco fue la excepción.

Mientras se transportaba en el autobús rumbo a Tegucigalpa, el brazuca iba junto con la copa 38 obtenida en el Yankel Rosenthal.

Observó la presea y preguntó de manera sarcástica: “¿Quién va a remontar? ¿Remontada? No, no, no... seguí durmiendo mi amor”, mencionó en video difundido en redes sociales.

Olimpia no solo conquistó la 38, sino que coronó su tercer tetracampeonato en su historia en la Liga Nacional de Honduras.

Gabriel Araújo, por su parte, fue clave en la clasificación del león en la ronda del repechaje y semifinales ante Real España y Motagua, respectivamente. ¡El brasileño ya suma cuatro títulos con el Viejo Merengue!