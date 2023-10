Gabriel Tellas se confiesa: El club que le ha sorprendido y advierte a Bengtson: “La Liga de Honduras es similar a la de Perú”

CHARLA CON DIEZ

Cinco goles ha anotado hasta ahora con el Vida , ¿cómo calificas su campaña?

En lo personal estoy muy contento por el tema de hacer goles porque no es fácil, uno cuando llega al tercer o cuarto juego si no convierte se desespera un poco, pero los tantos han llegado en el momento justo. Se valora mucho el trabajo de todo el equipo que me ha hecho sobresalir. Es destacable la humildad de este plantel, eso también lo lleva a convertir a uno como delantero.

¿Estás contento con tu cuota de gol hasta ahora?

No, yo quiero convertir más goles, mi meta es terminar el campeonato como goleador, ese es pensamiento que tengo, si lo logro el equipo va a estar arriba. Esa es la meta que tengo en lo individual, en el aspecto grupal queremos llegar lo más alto. Estoy con muchas ganas de hacer un par de goles más.

¿Y con qué cifra de goles crees que puedes terminar como líder de los goleadores?

En mi pensamiento tengo que pasar de los 10 o 12 goles. Pasando los 12 goles voy a estar peleando mano a mano con alguno. Hay buenos delanteros, Jerry Bengtson y Roberto Moreira suman seis y luego seguimos Marcelo Canales y yo con cinco.

¿Qué es lo que más te impresiona de la Liga Hondureña?

Lo que más me impresiona es que hay muchos partidos que hasta al último minuto no se terminan de resolver. No se puede aflojar hasta el final, a nosotros nos pasó contra Marathón que nos empataron casi en el último minuto. Algunos compatriotas que estuvieron aquí como Walter García, Diego Auzqui y Ricardo González ya me habían comentado del buen nivel del fútbol de esta Liga, hay buenos jugadores. Algunos equipos arriesgan un poco más, otros menos, pero no se discute el buen nivel de este fútbol.

¿Hay algún defensa que le provocó miedo?

Miedo no, pero la defensa que sentí más fuerte fue la del Génesis, tiene jugadores altos y nos costó mucho.

¿Qué equipo le ha sorprendido?

El Olimpia por la forma de jugar y por la intensidad que tiene a la hora de atacar y de ir a buscar los partidos. Por algo tiene los puntos que han sumado.

¿Con quién cree que va a pelear el liderato de goleo?

Con los dos que están arriba, con Jerry Bengtson y Roberto Moreira, ellos son muy afectivos, ahí va a estar la lucha. Espero al final estar peleando conmigo mismo, estar yo solo de líder, es difícil pero trabajo todos los días para llegar lo más alto posible.

Usted jugó en Perú y Chile, ¿con cuál de esas ligas compara a la hondureña?

Yo creo que la Liga de Honduras es muy similar a la de Perú por la forma de jugar, cómo se plantean los juegos y la forma en que la afición vive los partidos.

¿A Héctor Vargas cómo lo califica como entrenador?

Es muy buen técnico, es trabajador, le dedica mucho tiempo al fútbol, no es fácil hacer la carrera que él tiene y lograr las cosas que ha ganado. También es un entrenador de mucha experiencia y competitivo, eso le da mucha sabiduría.

¿De su capacidad y olfato goleador ya lo hemos visto todo?

Siempre hay cosas por mejorar, corregir y afinar. Soy muy autocrítico y en cada partido trato de mejorar, para eso me esfuerzo entreno todos los días.

¿Se ve jugando mucho tiempo en la Liga hondureña?

Nunca se sabe, pero por mí sería lindo, yo acá me siento cómodo, muy contento. Este es un país muy bonito que tiene un fútbol muy competitivo. He hablado con el profesor Vargas, me dice que vino hace mucho tiempo y me cuenta cómo él se acomodó y se quedó viviendo aquí.

¿De los goles que ha convertido cuál le ha gustado más?

Personalmente me gustó el que le anoté al Victoria en el clásico. Inicié errando el penal, pero seguí buscando el gol y lo conseguí, empaté. Fue bonito por la forma cómo vivimos ese partido.

¿Cuál es para usted el clásico hondureño con un parecido al clásico argentino Boca-River?

En el clásico de La Ceiba se nota un fanatismo sano, competimos un equipo contra otro, en el momento somos rivales pero no enemigos. Ojalá eso se siga manejando así.

¿Este vida considera que tiene más cuerda?

Sí, para mí este Vida tiene mucho más que dar de lo que hemos visto. Sabemos que es un campeonato muy difícil, pero paso a paso este equipo se hará más fuerte, nosotros le apuntamos al primer lugar, sino podemos llegar primero le apuntaremos al segundo lugar.

¿Qué jugadores del Vida le han sorprendido?

Hay varios, entre ellos Marcelo Canales, Brian Visser, además Lauro Chimilio y Matías Quinteros que es un buen arquero.