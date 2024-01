Gabriel Tellas, goleador del Vida, habla de la crisis por falta de pago y de la llegada de Sambulá en sustitución de Héctor Vargas

Fue la figura del Vida en el torneo Apertura pasado, sin embargo, Gabriel Tellas no quedó del todo satisfecho con su rendimiento. El centrodelantero argentino, ex del Chacarita Juniors, se propuso anotar 10 goles y se quedó en siete. Ahora se va a volver a poner la misma meta y tiene mucha fe que lo logrará.

Tellas, quien también jugó en el Olimpo de Bahía Blanca argentino y el Cobreloa de Chile, reconoce que pese a que iniciarán en desventaja el próximo torneo Clausura por la mala preparación debido a los problemas económicos del club, no hay excusa para no intentar protagonizar un buen campeonato. -- LA ENTREVISTA CON GABRIEL TELLAS -- Tellas, ¿cuáles son tus expectativas para el próximo torneo Clausura? Bueno, creo que el Clausura será un campeonato muy duro, pese a la situación que ha estado viviendo el equipo estamos con ganas de trabajar al máximo, tenemos poco tiempo para prepararnos pero pondremos lo mejor de cada uno de nosotros para enfrentar una competencia difícil por lo tanto queremos sumar muchos puntos. ¿Consideras que el hecho de haber comenzado tarde el reacondicionamiento físico por el impago de salario puede afectar? No, no, quizás cueste un poco más tomar una condición física óptima, pero la mayoría de jugadores estaba trabajando por su cuenta, obviamente que no es lo mismo, pero trataremos de no pensar en eso. Tenemos que trabajar fuerte, prepararnos al cien en los días que nos quedan previo al debut contra el Real España. ¿Individualmente qué objetivos tienes? Tengo el mismo que me propuse el año pasado que es anotar 10 goles en el torneo, si lo logro eso ayudará mucho al equipo. ¿Te quedaste cerca de la meta el campeonato pasado? Sí, estuve cerca, me faltó un gol para entrar al podio de los goleadores. Era mi primer torneo, uno necesita adaptarse, pero eso no es excusa, la verdad que me quedé con las ganas de hacer mucho más.

¿Y colectivamente a qué le apunta el Vida? Le apuntamos a ser un equipo fuerte, que corra, que meta, que a la hora de jugar seamos agresivos. Obviamente, todo eso lleva tiempo, pero trataremos de ser un equipo ordenado. ¿El torneo pasado quedaron a las puertas de la liguilla? Sí, sí, lamentablemente dejamos escapar algunos puntos de local, también de visitante, pero más en casa, por eso se escapó la clasificación.

¿Qué opinas del Real España, el primer rival? Será un partido difícil, ellos no tuvieron un buen torneo pasado y en este llegan presionados, se han preparado y se han reforzado bien, pero en la cancha somos once contra once, hay una sola pelota, dos arcos y todos iguales. Ellos se vienen preparando hace mucho tiempo, pero nosotros daremos lo mejor, vamos por el triunfo, por los tres puntos. ¿Comenzar con un triunfo será muy importante para ganar moral y además sumarían tres puntos importantes que los sacaría de zona de riesgo de descenso? Sí, sería muy importante, por lo anímico y la necesidad que tenemos de sumar principalmente de local, ojalá lo logremos porque en este torneo se juegan muchas cosas. ¿Otra vez habrá una competencia muy fuerte por el liderato de goleo? Sí, pero uno trabaja para eso y para llegar a un nivel máximo en la competencia. ¿Cómo visualizas el panorama del torneo en cuanto al descenso y la lucha por el título? Lo veo muy regular, son pocos los equipos que con los números logrados el torneo pasado se escaparon de los que están abajo y de los de en medio, pero después estamos todos en la misma, todos cerca, entonces hay que tratar de sumar y sumar, no dejar pasar la oportunidad porque sabemos que si un equipo le saca tres o seis puntos de diferencia la cosa se puede complicar, así que hay que sumar de local y de visita para no entrar en zona de riesgo. Vida en qué piensa más, ¿en el descenso o en los primeros lugares? Ahora el Vida solo piensa en prepararse y afrontar todos los partidos de la misma manera, tratar de ser un equipo fuerte, solo eso tenemos en mente. Faltan muchos partidos para pensar que uno va a pelear abajo. Empezar con esa mentalidad no tendría sentido, queremos prepararnos y dar lo mejor. ¿La llegada de Raúl Martínez Sambulá en sustitución de Héctor Vargas cómo la han tomado? Muy bien, yo no conozco mucho al profe Sambulá, pero se ve una persona tranquila y con el transcurso de las prácticas nos iremos conociendo. ¿La crisis por falta de pago ha terminado o cuál es la realidad? La realidad es que se comprometieron que a fin de mes saldará la deuda, esperemos que sea así, nosotros ahora de nuestra parte tenemos que entrenar para estar listos para el inicio del campeonato.

¿Ustedes se han comprometido en que pase lo que pase enfrentarán el torneo o está en riesgo el debut? Sí, sí, nosotros tenemos que jugar, estamos para eso, venimos para eso, obviamente que esperamos que así como cumplimos nosotros también el presidente Luis Cruz cumplirá con nuestro pago. Hay que competir para sacar esto adelante, tampoco es que esté todo mal. ¿Qué ha sido lo más difícil de esta situación? En mi caso es que me he querido ir a mi casa en diciembre y no he podido, pero no me quejo, hay gente que está peor. Mientras yo pueda aguantar y luchar lo haré. Por ahora hace falta que nos paguen un mes más un 20 por ciento que nos retuvieron.