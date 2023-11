Real Sociedad y Génesis no se hacen nada y el clasificado a las semifinales del Apertura 2023 se definirá en Comayagua

Real Sociedad se achicó en su feudo. El equipo del colombiano Jhon Jairo López pifió en el Francisco Martínez Durón contra el Génesis, que le sacó un amargo empate 0-0 en el partido de ida del repechaje del Apertura 2023.

Los dirigidos por Reynaldo Tilguath defendieron su idea y dan un zarpazo a las semifinales, ya que la vuelta y donde se conocerá el clasificado, se jugará en el Carlos Miranda de Comayagua el sábado a las 7:00 de la noche.

Y es que el partido no fue atractivo para la afición gritona que asistió al recinto deportivo tocoeño, que no pararon en apoyo al club de su localidad, que por desdicha no pudo batir a los carpinteros.