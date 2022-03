Gerson Chávez habla de su golazo ante Motagua y lo que ha cambiado Héctor Vargas en Real España

El volante de contención Gerson Chávez se gastó un golazo en el triunfo del Real España sobre 2-0 Motagua en el estadio Nacional Chelato Uclés y se refirió a ese tanto.

“Agradecido con Dios por la victoria, el gol y vamos por la ruta (correcta) de seguir adelante. Ya son seis partidos ganados y por algo el profesor tiene su historia, porque hemos trabajado bien con él y allí vamos”, dijo el mediocampista tras el encuentro.

Al minuto 22 del encuentro, Chávez se sacudió la marca de Héctor Castellanos con una cocina, pisó el área y sacó un zurdazo imparable para el arquero Marlon Licona.

El jugador detalló lo que se le cruzó por la cabeza en ese instante. “Me sentí solo, me sentí en confianza no dudé en encarar. Solo le pegué al marco y se me dio”, agregó.