‘Nene’ Obando tras caer ante Real España: “No estoy preocupado, pero si me toca salir, voy a hacerlo así como entré”

¿A qué atribuye el mal momento del Motagua?

Hemos mejorado en el juego, no en los resultados, que es lo que nos da la contundencia. Esperamos mejorar en ese aspecto, las diferencias están en las ocasiones de gol, en todos los partidos hemos creado más que el contrario ,pero no hemos anotado y hemos tenido errores en defensa que los hemos pagado caro. Tenemos que mejorar en la contundencia.

¿Considera que el plantel es suficiente para lo que pretende conseguir?

Es un plantel de buenos jugadores que lamentablemente hemos tenido errores puntuales, pero creo que hay equipo para poder pelear. No estamos lejos de los primeros lugares, sigo creyendo en el equipo y que en un par de partidos podemos estar mejor y que nos acompañen los resultados.

¿Le preocupan estas derrotas en su cargo como entrenador?

No, la verdad que no me preocupa. Si me toca salir, voy a salir así como entré. Lamentando que hemos hecho partidos no tan buenos, ganamos un clásico (Marathón 2-1) y perdimos en Tocoa. No tengo problemas, si tengo que hacerme a un lado lo hago, quien manda es la directiva. Es el inicio de mi carrera, vamos a tratar por seguir mejorando, no me daré por vencido.