$!¿Los favoritos para ganar el título? Así responde Héctor Vargas luego de vencer a Motagua en Tegucigalpa

Seguidamente, aseguró que ‘‘los jugadores que tengo me entienden con mucha facilidad, vamos a ir con todo porque queremos seguir sumando, intentaremos ganar al Platense y ver cómo podemos llegar al Clásico’’.

Así marcha la tabla de posiciones del Clausura 2022 en Honduras

Sobre ganar en Tegucigalpa, Vargas fue claro: ‘‘Con Olimpia gané bastantes patidos aquí, con Marathón no me pasaba, si ustedes se acuerdan que Marathón siempre era candidato al sexto lugar, un equipo limitado, no lograba campeonatos... Aquí (Real España) tengo la posibilidad, el presupuesto es un poco más alto y tengo jugadores que me entienden rápido, se me hace mucho más fácil trabajar’’.