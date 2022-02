Gerson Chávez: “Hay que darnos cuenta que estamos en Real España y obligados a pelear el campeonato”

El volante de contención militó la segunda etapa del 2021 en el segundo equipo del LA Galaxy de la MLS , pero no contó con actividad siquiera, siendo marginado hasta sin entrenar.

“No es un buen momento el que estamos pasando, pero no hemos dejado de trabajar. No comenzamos como queríamos, esto depende de nosotros, tenemos mucha fe que vamos a sacar las cosas adelante”, comentó sobre el tema el futbolista catedrático.

“No fue un buen momento el que viví, me fui la mitad de un año, no tuve una buena experiencia. Regresé acá sin entrenar mucho en Los Ángeles y voy recuperándome de a poco”, comentó.

¿Qué significa para el equipo el clásico ante Marathón?

“Un bonito partido para revertir. El profe Raúl Gutiérrez no ha dejado de confiar en nosotros. Si no nos levantamos nosotros, no lo hará nadie más”.

¿Qué han entrenado distinto para este encuentro del jueves?

“El entrenador tiene su planificación, hemos venido trabajando bien. Poco a poco venimos mejorando esos detalles, como el balón parado que nos ha afectado”.

¿Cómo está el ambiente en el plantel tras el mal arranque?

“No es fácil, pero ya está, hay que darle vuelta a página y darnos cuenta que estamos en Real España, estamos obligados a pelear el campeonato”.