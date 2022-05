Héctor Castellanos regresa a las canchas y adelanta cómo le jugarán a Real España en la primera final del Clausura

Héctor “La Perrita” Castellanos sufrió y mucho en el segundo duelo de las semifinales donde Motagua venció 1-0 ante Olimpia que les ayudó a sellar el pase a la final.

Desde las graderías del estadio Nacional Chelato Uclés, Castellanos alentó a sus compañeros, era un hincha más de Ciclón Azul. El contención no tuvo acción debido a que recibió tarjeta roja en el primer duelo ante el equipo merengue.

“Estuve con mucho pesar y tengo que ser honesto, son partidos que nadie se quiere perder, pero hoy me tocó acompañar a mis compañeros desde las graderías”, destacó con alegría Castellanos.

“La Perrita” Castellanos ha sido pieza clave de Motagua, es el encargado del trabajo sucio, de poner orden en la media cancha y cuando la cosas se pone color de hormiga para su equipo alza la voz y pone orden a su compañeros para que estén atentos ante los ataques de los rivales de la Liga.

¿Me he fijado que es el más enojado del equipo, es decir el más cabrón, porque le reclama fuerte a sus compañeros?- le consultamos al volante.

“Ja, ja,ja si te digo que no, te estaría mintiendo. Yo así vivo el fútbol, lo hago porque le tengo amor al equipo y porque he ganado muchas copas con el equipo. Son siete años que llevo en Motagua y por eso me entrego, no me entrego al cien, lo hago al mil por ciento en cada partido”, dijo.