Arboleda ‘dispara’ contra el arbitraje y habla de su futuro en Olimpia: ‘‘Nos sentimos perjudicados, lo venimos viviendo en todo el torneo’’

‘‘Triste, teníamos otra expectativa, con el equipo que teníamos era para seguir haciendo historia, es una noche triste, le fallamos a la afición, pero entendemos que esto es fútbol y no siempre se va ganar’’, dijo Arboleda en declaraciones para Mi Pasión HN .

El ariete colombiano salió muy molesto del estadio Nacional Chelato Uclés por las decisiones arbitrales que tomaron tanto como Said Martínez en la ida como Melvin Matamoros en la vuelta. Además, aseguró que todavía tiene contrato con la entidad merengue.

Seguidamente, el cafetero no se mordió la lengua en contra de los árbitros. ‘‘Quedamos fuera porque lastimosamente así es el fútbol, más allá de las cosas que pasan en el campo, hay situaciones que vienen pasando no solamente en este partido, lo venimos viviendo en el transcurso del torneo. Ya no podemos hablar porque parece que estuviéramos en una dictadura, (los árbitros) hacen las cosas mal y todo el mundo se tiene quedar callado, nos sentimos perjudicados por el arbitraje’’.

Y añadió: ‘‘En la jugada del gol es un tiro de esquina inexistente que ve el árbitro y ahí nos marcan. En el partido anterior nos anulan un gol que no es falta, nos cometen un penal y no lo pitan. Los árbitros se hacen los enojados y el jugador no les puede decir nada. Los de la Comisión salen a respaldarlos cuando realmente le están haciendo un daño. Salimos incómodos, muy molestos’’.

Contrato con Olimpia

Para cerrar, Arboleda habló de su situación con los albos y reconoció que a nivel individual hizo un buen torneo, aunque lastimosamente el equipo no pudo cumplir con el objetivo.

‘‘Yo tengo contato todavía con el club, pero no sabemos qué va a pasar, sabemos que estamos en Olimpia, algunas situaciones a veces se le salen a uno de las manos. Me siento contento de estar acá y esperamos seguir para aportarle a la institución’’, dijo el colombiano.

‘‘En lo personal se hizo un buen trabajo, pero a veces no sirve de nada cuando uno hace un buen trabajo individual y el colectivo no consigue el objetivo. Lastimosamente no se consiguió y ahora tenemos que preparanos para lo que viene’’, cerró.