¡Batacazo! Motagua entierra el sueño del Penta del Olimpia y se citará en la final contra Real España

VER MÁS: Pablo Lavallén fracasa en su primer torneo con un histórico Olimpia al que no le halló función

Si Pereira no la pudo meter, el “Colocho” Martínez revivió la jugada y en el área Roberto Moreira se suspendió para dejar petrificado a Edrick Menjívar (1-0). Solo habían pasado tres minutos y el “Motagua, Motagua” silenciaba a los mayoritarios olimpistas, que veían cómo un Colocho (que no se esperaba en el 11 de la Tota) derrochaba fútbol y desquiciaba a la patrulla de Pablo Lavallén. El León, que se había quedado en los camerinos, fue despertado con ese mazazo y, antes del descanso, tuvo en Yustin Arboleda la llave del gol, pero no lo logró.

Marlon Licona le sacó dos, tuvo suerte en una que salió de paseo y en otra vio cómo el cafetero le sacudió la red con un derechazo que se fue levemente arriba del ángulo superior izquierdo. Michaell Chirinos tampoco pudo con Licona y Lavallén mandó a la carga a los suyos con los revulsivos de Jorge Álvarez y Josman Figueroa, mientras el olimpismo esperaba por el protaganismo de Boniek y Bengtson.