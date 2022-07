“En lo personal me gustaría ganar la Concacaf, soy honesto, tengo seis títulos con Motagua, pero me hace falta esa copa, quiero ganarla y quiero que todos los motagüenses vivan ese momento y después salir al extranjero”, subrayó Castellanos.

El contención de Motagua, Héctor “La Perrita” Castellanos no se relaja ni en un 10 a 0 a su favor. No sonríe en la cancha y mucho menos con los micrófonos. Tiene clarito lo que quiere con Motagua y es seguir buscando la excelencia.

Seguidamente, el mediocampista profundizó que han apretado fuerte el acelerador en los trabajos de pretemporada bajo el mando del preparador físico, Juan Miguel Bertani y que el bicampeonato es una ilusión que ha despertado en el Nido de Las Águilas.

Castellanos exteriorizó que a título personal se ha sentido en su mejor versión ya que “tenía más de dos años y medio de no hacer una pretemporada fuerte, porque siempre me llegaban las lesiones; ahora estoy trabajando con muy alta intensidad, me siento bien”.

Agregó que “estoy al cien para llegar bien al torneo, en lo personal quiero llegar bien a la Concacaf y también poder estar bien en la Selección, ya que he vuelto a ser tomado en cuenta”.