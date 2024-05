Vargas y sus secretos para ganar la final con Marathón en 2018; el jugador que se iba mojado y su consejo a la Tota Medina

Héctor Vargas es un entrenador que ha marcado época en el fútbol hondureño. El técnico argentino, que fue el último timonel que sacó campeón a Marathón en Liga Nacional, analizó el partido de ida de la final en donde el conjunto verdolaga cayó 3-1 ante Olimpia en el estadio Nacional. VER MÁS: Rolin Peña se aferra al Yankel para la remontada ante Olimpia: “Arboleda nos dejó con vida” El León de Formosa aconsejó a la Tota Medina previo al duelo de vuelta y aduce que Marathón no se tiene que desesperar porque sino el conjunto albo lo puede liquidar. Recordó la final en donde vencieron a Motagua en el mismo Yankel Rosenthal y reveló que Bryan Johnson antes de ese torneo se iba a ir mojado hacia Estados Unidos y al final se coronó campeón con los esmeraldas.

LA ENTREVISTA CON HÉCTOR VARGAS:

—¿Qué le pareció la final de ida en Tegucigalpa? Es un resultado que no se esperaba para Marathón y a mí cuando me tocó esta instancia, vinimos de un empate con Motagua y me costó de vuelta poder ganar el partido de la final y llegamos a los penales, esa ventaja de dos es una losa bastante pesadita para darlo vuelta, hay que estar muy fino, no tiene margen a ningún error más.

—Marathón comenzó bien, pero se desmoronó en el segundo tiempo... Fue un buen primer tiempo, como se tenía que jugar de visita, con desdobles de los futbolistas del Marathón, con una presencia un poco desacertada de Clayvin Zúniga que no pudo aportar nada en ataque y ni defensivamente tampoco fue determinante, porque hay futbolistas que tienen altura, que defensivamente te dan seguridad. En el primer tiempo hubo una tenencia de pelota sin ser predominante y en el segundo tiempo, bajo mi punto de vista, había que haberlo anticipado en cuanto a la presión de Olimpia por buscar resultado porque no fue dominante, podía no ir a buscar el partido siendo local. Me da la impresión que la presencia de Júnior Lacayo hubiera sido importante, tiene experiencia en finales, tenía que ponerlo en el segundo tiempo y no 12 minutos, creo que fue una decisión desacertada del técnico. —¿Falló en la lectura de juego la Tota Medina? Para mí falló en eso. Tenemos que saber que a los grandes como Olimpia, ganarle por tres goles de diferencia es donde realmente la losa puede ser pesada. A mí me tocó una final con Marathón con Troglio y salió campeón en el Yankel, jugamos una final de grupo y le ganamos, claro el plantel que tenía eran jugadores de menos experiencia y los de Olimpia tienen mucha experencia en eso. —¿Por qué se les dificulta ir a Tegucigalpa? A mí me tocó jugar un partido clave con Olimpia que venía 31 partidos invicto y le ganamos con Marathón 1-0 con gol de Arboleda. —¿Ve complicado el juego de vuelta para Marathón? En el fútbol todo es posible, realmente lo que no se intente es porque no se contagia de intentarlo, pero esas ganas de hacer a veces contrasta con la realidad. Yo siempre soy muy de la estadística, me gusta porque generalmente pasa. Olimpia viene de meter 10 goles en tres partidos ¿y no va a hacer uno?, en un partido un gol te va a hacer y vos tenés que hacer tres y para poderlo superar cuatro, no creas que es fácil, si analizas por estadística, es complicado, si bien en el Yankel le hizo 7 goles al Vida, el horario afecta, sí se puede dar, pero los antecedentes no avalan, pero es fútbol.

—¿Cómo prepararía usted el partido en el Yankel? Yo no me apuraría porque se me puede hacer la losa demasiada pesada si voy a buscar de entrada el hecho de la sofocación del rival, lo llevaría a una instancia donde sí presionaría, buscaría pelotas paradas, situaciones de área donde pueda generar alguna situación de gol, una instancia donde puedas buscar la desesperación de algunos jugadores que son quisquillosos, nosotros lo hemos hecho. En esa final que me tocó a mí fuimos a buscar a Henry Figueroa, caminaba sobre la cornisa y lo hicimos expulsar con Júnior Lacayo y nos frenó un poco al mejor equipo que tenía Motagua en ese momento y creo que si buscas eso, y luego la posibilidad de ir al alargue y con el cansancio, el calor y la gente, podría darse”. —¿Se la jugaría con Júnior Lacayo en delantera? Sin duda, porque te repito, es un hombre de finales...El chino López y Lacayo son los jugadores de experiencia y de finales. Yo le pondría velocidad y generación en el área y lo de la experiencia me parece que es una oportunidad de poderle entrar al Olimpia y generar situaciones que comprometa a Olimpia. —Su recuerdo de aquella final Marathón-Motagua... De toda la preparación... me acuerdo que Bryan Johnson se iba mojado hacia Estados Unidos cuando lo retuve porque Caue Fernandes no arregló contrato y traje a Toni Kroos Martínez, el Canguro (risas), lo traje del Independiente de Siguatepeque, vino con mucho peso, hizo el gol del empate en Tegucigalpa. Teníamos un equipo con limitaciones y había que planificar muy bien todo el partido porque Motagua tenía un muy buen equipo, pudimos sostener el partido que era lo que queríamos y después vino la expulsión de Figueroa y Yustin Arboleda, nos quedamos 10 conta 10 y los penales se planificó con Denovan Torres y se dio.

—Su anécdota de ese partido. Fue el mismo partido. A mí me decía don Rafael Ferrari cuando estuve en Olimpia, ‘siempre mire el banco de suplentes de los rivales, eso le va a decir algo siempre’ y a la gente de esas uno les presta atención. Me puse a ver el comportamiento de los rivales y siempre me dejaba algo, y en ese partido de la final, expulsan a Figueroa y veo a Diego Vazquez que quería comerse a Óscar Moncada y saqué ventaja ahí. Al final del primer tiempo me le acerco a Víctor Coello y le digo ‘mirá a la Barbie que está desesperado, si va a hablar con el árbitro andá vos’ y Víctor es muy cristiano, demasiado sano, bajó la mirada y le dije a Jorge Pineda ‘andate vos y todo lo que diga Diego decile que no, que está dirigiendo bárbaro’.

Cuando termina el primer tiempo van a la mitad de la cancha a reclamarle y Diego le pega un cachetazo en el pecho a Pineda y se van expulsados los dos, después Diego se va a la tribuna y no pudo elegir quiénes pateaban los penales, sacó a Rubilio y al chino Discua, y ahí hubo parte de haber ganado el partido por estar atento a lo que hacían los rivales. —El tema del horario y calor, ¿afectará a Olimpia? Creo que afecta. Si Marathón le llega a hacer un gol, lo va a desesperar, si no le llega a anotar y si es al revés, la losa se hace pesada porque si bien estás acostumbrado, el calor los sentimos todos, pero un resultado de 3-0 arriba es algo que te puede afectar.