Héctor Vargas se sorprende cuando le preguntan por Mauricio Wright y advierte que Cartaginés es un equipo “fuerte”

Juego contra el campeón de Costa Rica: “Todos los partidos son diferentes, ellos tienen una actualidad que no arrancaron bien el torneo, pero no son un equipo que vengan mal, ganaron el último partido, comenzaron perdiendo pero rescataron el juego, pero nosotros por ser subcampeón de Honduras seamos ventaja para ellos en el sentido competitivo. Es un torneo aparte cada cruce, son 180 minutos y hay que ver quién maneja mejor las posibilidades y oportunidades. El partido es de 180 minutos y lo cerramos en Costa Rica”.

Aclaró que la llave no se define mañana, sino que es una eliminatoria de 180 minutos que se dirimirá en el estadio Fello Meza de Cartago la próxima semana.

Héctor Vargas no escatima al momento de hablar. El entrenador de la máquina del Real España sabe que van contra el campeón de Costa Rica , Cartaginés , en los octavos de final y por ende es un equipo muy fuerte.

Nuevamente un duelo con Mauricio Wright a quien enfrentó en un Olimpia-Herediano: “¿No es (Géiner) Segura el técnico del otro equipo? No sabía que estaba, yo creí que era Segura, o estaba equivocado, me parece que el apellido es Segura, o estoy equivocado yo o estás equivocado vos (periodista), no vi que era el técnico Mauricio Wright... vi como estaba el papel que manda Concacaf y ahí figura un solo técnico”.

El aspecto anímico cómo está: “Bien, venimos bien, aí lo demostró ayer lo que es el fútbol de Nicaragua (derrotó al Comunicaciones) y al principio vi que decían que había que ganarle fácil al Estelí y le tuvimos que haber metido 20 goles y el campeón de la Liga Concacaf no pudo y de local. Cada competencia es difícil. La motivación está plena con el equipo, ahora tenemos una llave con un equipo realmente fuerte”.

Tiene listo el 11 titular: “El 11 ya está, ya lo tenemos, por eso el fin de semana hicimos debutar tres jóvenes, fue un equipo juvenil que pusimos contra Victoria. Con respecto al iniciar de local pues es una posibilidad que la vamos a utilizar, pero eso no te garantiza ganar el partido, el comenzar aquí nos da la posibilidad de intentar al menos de llevar una ventaja para allá”.

Avance en otras ligas: “Han evolucionado la mayoría de las ligas en Centroamérica, nosotros en logística nos hemos quedado, Panamá, Guatemala y El Salvador han mejorado en canchas y muchas situaciones, nosotros seguimos teniendo los mismos estadios de los últimos 25 años. En lo futbolístico se ha disputado codo a codo siempre todo, ojalá no sea retroceso nuestro y nos aleje de los demás equipos, pero el fútbol es muy parejo”