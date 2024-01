Héctor Vargas revela cuándo volverá a dirigir y destapa su salida del Vida: “No podía arriesgar mi prestigio”

- LO QUE DIJO -

Profe Vargas, siempre viendo al Marathón como un hincha más.

Venimos con amigos a ver al Monstruo, Eduardo Morales es directivo y me invitó. El equipo me pareció bien, fue contundente, ya después manejó el partido. La gente siempre me recuerda con cariño.

Ahora que se encuentra sin equipo, ¿cuándo regresará a dirigir?

Estamos esperando, tuve algunas posibilidades, pero prefiero estar en mi casa y esperar lo que se viene. Estuvo un año viajando a La Ceiba, primero Victoria y después Vida, así que esperaré cuando me salga algo que me ilusione. Todo el 2023 fue de ida y vuelta a La Ceiba, yo vivo en San Pedro Sula, por lo que fue un año intenso y prefiero esperar.

Salió decepcionado del Vida tras no estar a gusto con que iniciaran la pretemporada dos semanas antes...

Yo no me decepcioné, sino Luis Cruz, a quien respeto porque invirtió mucho dinero en el fútbol, pero no le salió como esperaba por la gente que le maneja el club. Después viene la decepción porque la parte económica se descontroló con las demandas, yo ayudé con lo que pude, pero no podía sostener al club al menos en el tiempo. Quería empezar pretemporada en diciembre, el Vida tenía que solventar muchas cosas económicas y preferí dar un paso al costado.

¿Qué tanto le afectará al Vida haber iniciado la pretemporada a última hora?

Eso es lo que yo no quería, es un prestigio que tengo que sostener, no podía arriesgarlo peleando descenso. Nunca había dejado un barco a medio palo, pues siempre quiero pelear algo, títulos, tenía ilusión que con el dinero de (Luis) Palma se hubiese peleado algo, pero no se pudo.