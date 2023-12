Héctor Vargas sorprende tras visitar el Yankel en partido de Marathón reservas y habla sobre su futuro, ¿se queda en el Vida?

Vargas estuvo sentado en el sector de preferencia del recinto deportivo al lado de Orinson Amaya, presidente del cuadro verdolaga.

Inmediatamente la acción generó diversos comentarios, ya que inclusive un sector de aficionados del club sampedrano se ilusionaron con un posible regreso del DT que los hizo campeón por última vez.

“Vine por invitación de Jonathan Amaya (hermano de Orinson Amaya), me invitó y me vine a verlo ya que vivo en San Pedro Sula. Ya me voy para la casa”, señaló don Héctor en declaraciones que dio al programa Fútbol y Pasión.

Y añadió: “Yo aquí di una vuelta olímpica, cada vez que vengo me acuerdo de ella, fue el técnico que di una vuelta olímpica. Nada mejor que ver fútbol en la cancha donde me fue bien”, detalló el DT sudamericano.

LEA TAMBIÉN: ¿Vale el gol de visita? Esto dice el reglamento de la Liga Nacional sobre la gran final del Apertura 2023

SU FUTURO

Por otra parte, Diario DIEZ conoció que Héctor Vargas tiene contrato con el Vida y seguirá en el cuadro cocotero para el Clausura 2024 de la Liga Nacional de Honduras.

A eso se le agrega que finalmente la junta directiva de los cocoteros pagó los salarios atrasados que tenía y por lo tanto el argentino se mantiene al frente del equipo ceibeño.

“Tengo contrato y sigo hablando con Luis Cruz. Ya el lunes y martes empezamos a organizar todos”, cerró diciendo el técnico Héctor Vargas.