Los abuelitos de Olimpia y Motagua palpitan la final: cuentan su historia de amor y anécdotas: “El fútbol es de ganar y perder”

De destinos diferentes y con un rostro de mucha alegría, los abuelos de Olimpia y Motagua comenzaron a escribir una bonita historia de amistad en este propio escenario donde comenzará a rodar el balón para este primer duelo de la gran final.

“Los dos nos conocimos en la Divanna y fuimos novios 15 días. Yo le dije que si se casaba conmigo, ella me dijo que sí. Nos tardamos más en casarnos que en lo que estuvimos de novios”, comentó don José, originario de San Buenaventura y quien aseveró que tiene 88 años de edad.

De edades y de sentimientos diferentes los abuelos comenzaron a contarnos cómo han escrito a lo largo de la vida y su pasión por cada uno de sus clubes.

“Yo nací en Cedros, pero yo me crié más en la aldea de La Hermita, que pertenece a Talanga. Mi mamá nos sacó adelante mandándonos a estudiar. Somos tres hermanas, éramos 10 hermanos, pero todos se fueron al cielo. Yo soy la chiquita. Antes de conocerlo a él (don José) fui novia de Rolin Castillo, exjugador del Olimpia. Él me traía al estadio, pero me exigía que me hiciera Olimpia. Yo le decía que si ese era el amor que me tenía, era mejor que nos separáramos. Él se enojaba que le hablara a los jugadores, era celoso, a mí me gusta la alegría, no me gusta la tristeza”, aseveró doña María Varela, abuelita de corazón del “Ciclón Azul”.

Entre sonrisas y recuerdos y su mirada en el horizonte del estadio Nacional, las anécdotas de momentos de alegrías y tristezas no pueden faltar.