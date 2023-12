¿Favoritos en la final ante Motagua? “Mango” Sánchez advierte: “En Olimpia la presión es llegar a las finales y ganarlas”

El lateral izquierdo mencionó las diferencias que existen entre ambos planteles, la preparación que han tenido de cara a este encuentro y si el “Ciclón” ha cambiado con la llegada de Diego Vázquez.

- CONFERENCIA DE PRENSA -

Palpita la final de ida: “La intención es hacer las cosas bien, pero primeramente Dios podamos hacer las cosas de la mejor manera y que nos llevamos un resultado positivo a la siguiente final”.

Final y llegan invicto ante el enconado rival: “Siempre se vive mucha intensidad, con muchas ganas y deseos de hacer las cosas bien. Nos hemos estado preparando de hacer las cosas de la mejor manera y esperamos estar listo el domingo. Esperamos sacar ese primer resultado positivo de cara a la segunda final”.

¿Qué tan especial es este juego por su invicto y por el retorno de Diego Vázquez? “No cambia nada, las finales son partidos intensos y esté quien esté siempre llegan los mejores. Si ellos llegaron es porque hicieron las cosas bien, enfocados en nuestro trabajo y en hacer las cosas bien y poder dar ese primer paso que nos lleve con ventaja”.

Racha con invicto, ¿llegan con obligación a esta gran final? “No, creo que no. Nosotros hemos venido trabajando, tratando de hacer las cosas bien, vamos paso a paso y trabajando sin presión ni nada, solo haciendo nuestro trabajo de la mejor manera y cuando toca jugar, cada uno hacer las cosas bien. En Olimpia la presión es llegar a las finales y ganarlas, todo jugador de Olimpia sabe que aquí la presión es ganar títulos, tenemos que convivir con eso día a día, partido a partido, estamos listos y primero Dios podamos sacar el domingo el resultado positivo que queremos”.

¿La intención es liquidar la serie en este primer juego de ida? “Por ahí las finales es de 180 minutos, esto es partido a partido, ahorita estamos enfocado en nuestro trabajo, en hacer las cosas de la mejor manera y si no dejar la llave abierta al siguiente partido, nos hemos preparado bien y esperamos sacar el resultado positivo que queremos”.

¿Cómo visualizas al Motagua? “Motagua es un gran equipo, ha venido mejorando en los últimos partidos, el momento anímico está bien, estamos enfocados en hacer el trabajo como equipo y cuando tengamos el balón atacar bien. El domingo va a ser un partido difícil, intenso y que se definirá por detalles”.

Jugó en Motagua, ¿cómo es la diferencia ahora en Olimpia? La diferencia es bastante, cuando estaba del otro lado no estaba jugando de titular. Ahora he tenido más protagonismo con el equipo, me siento feliz en esta gran institución y espero tratar de hacer las cosas de la mejor manera. Esperamos poder quedar campeón y primeramente hacer las cosas bien y poderlo lograr”.