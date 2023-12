Gustavo Reggi cuenta cómo era su relación con Rambo en la Reggina: “Apenas llegó y ya se veía su calidad; era un crack”

Pero otro de los que también no se perdió el adiós de Rambo fue Gustavo Reggi . El asistente técnico de Pedro Troglio en Olimpia estuvo en dicho inmueble viendo las últimas pinceladas de su excompañero, pues compartieron vestuario en la Reggina a principios de los 2000.

El asistente de Olimpia asegura que su relación con De León era buena. “En los equipos que estuvo lo hizo muy bien, tiene un juego vistoso, hizo goles y eso es lo que llevaba a todos los hinchas y clubes a quererlo. No estuvimos mucho tiempo juntos porque yo después decidí irme a España, pero estuvimos en el equipo, en el día a día era entrenar y en la tarde nos juntábamos con el grupo para comer a fuera, la pasábamos bien”.

Reggi reconoce que Rambo “era un crack, de joven sorprendió a todos sus compañeros, había un gran porcentaje de italianos, la pegada que tenía en los tiros libres. En aquellos años no era habitual ver a jugadores jóvenes con esa calidad, él era uno y por eso todos los que han sido sus compañeros en algunos clubes y en la Selección, han llegado esta noche con él”.

Por último, Reggi afirma que como ‘9’ fue un placer jugar con Rambo. “Para mí no era difícil (enfrentarlo) porque yo jugaba de delantero y él me asistía. Lo lindo era cuando jugábamos contra el equipo de suplentes porque no se la agarraban y tampoco la pasaba”.

“Ahí te dabas cuenta la calidad que tenía. Ya con la mirada él ya sabía dónde la quería yo y me enviaba el pase. Era un crack. Una persona que en aquel momento hacía reír en el grupo... es un fenómeno”, cerró el hoy miembro del cuerpo técnico del Olimpia de Pedro Troglio.