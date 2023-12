Troglio envía rotundo mensaje previo al Olimpia-Motagua: “Contra tu eterno rival no podés perder nunca una final”

Pedro Troglio, entrenador del equipo albo, habló para Deportes TVC y explicó lo complicado que es enfrentar en una final al Motagua.

“Las finales o los partidos decisivos con Motagua son más tensos que cualquier otra final, porque el riesgo de que salga mal es más condenante; vos perdes una final contra el Olancho y la gente está fastidiosa pero ya está y lo felicitan”, comenzó diciendo.

Troglio también reconoció que no es permitido perder una final contra las Águilas, ya que esto afecta más en el aficionado blanco por ser el máximo rival.

“Vos no podes perder una final contra el Motagua, porque está mal, no podes perder con nadie y mucho menos con Motagua. Una final perdida con Motagua es más agresivo, entonces nosotros nos preparamos siempre y yo creo que el jugador se prepara distinto, pero no podes perder una final con tu eterno rival; no podes perder nunca”.