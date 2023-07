Héctor Vargas anuncia nuevo fichaje en el Vida, su dardo a los representantes y revela qué le dijeron de Argentina sobre la Sub 20

TODO LO QUE DIJO:

Barrida sin precedentes en el Vida:

“Se han ido 18 futbolistas, yo les dije de entrada que el que no se quería quedar y el que no hacía las cosas bien lo iba a sacar. A varios los terminé de sacar porque quiero un equipo disciplinado, porque hay jugadores que son asalariados pero no son profesionales. Haré todo lo posible para que el equipo tenga un ADN ganador”.

“Aparte el tema que si hay alguien que pone dinero por el fútbol hay que cuidarlo, el hombre (Luis Cruz) quizá no está pendiente del equipo porque está en Estados Unidos, no podemos tomar todo a la ligera y dejar que gente como él se vaya del fútbol. Me dio la potestad de manejar algunas de las situaciones bastante fuertes”.

Los representantes engañan a los jóvenes:

“Están cometiendo graves errores con muchos jóvenes que los están llevando como promesas del fútbol, los mandan con la falta de capacitación y terminan regresando. A mí me pasó con Cristian Moreira, que fue capitán de una Sub 17 mundialista, tres años después volvió y lo único que hizo fue aprender todos los vicios de la vida, menos jugar, y lo quise entrenar en Marathón y fue todo imposible, se me fue del equipo, lo traje inclusive aquí al Vida, pero fue imposible. Los contratistas los están haciendo creer a ellos que pueden y tienen potencial de exportación y es una mentira muy grande que estamos teniendo con los jóvenes”.

Las Sub 17 y Sub 20 no venden jugadores:

“Los últimos muchachos que salieron de una Sub 20 fueron Alfredo Mejía, Johnny Leverón y el muchacho Christian Martínez, que quedaron varados en Madrid, pero la Sub 17 y Sub 20 ya no vende, y es que no tienen nivel para vender. Es más, yo mandé gente de Estudiantes de La Plata durante el Mundial Sub 20 para que miraran a gente de Marathón y del Real España y ver si les interesaba alguien y me dijeron que no se interesaron en nadie porque no vieron el nivel. Son muchachos que no son preparados y creen que pueden quedarse fácilmente en el extranjero y no es así”.