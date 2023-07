Estadios, horarios oficiales y cuatro juegos: El viernes arranca el torneo Apertura 2023 de la Liga Nacional

El compromiso que dará por inaugurado el nuevo campeonato será el Olancho FC vs Marathón , que se disputará este viernes 28 de julio a las 6:00 pm en el estadio Juan Ramón Brevé Vargas.

El cuarto partido programado será el de Motagua vs Lobos de la UPNFM . Este duelo será el domingo 30 de julio en el estadio Nacional “Chelato” Uclés a las 4:00 de la tarde.

Hay que recordar que el Real Sociedad-Olimpia no se va a jugar, debido a que los albos pidieron reprogramación.

Olimpia seguirá esta semana en Estados Unidos disputando algunos amistosos. Se medirá en partidos de exhibición al Águila de El Salvador en el estado de Virginia. El miércoles 26 será el primer amistoso en la ciudad de Richmond, el viernes 28 será en Virginia Beach y el domingo 30 cerrará la actividad en Manassas.

JORNADA 1 DE LA LIGA NACIONAL:

VIERNES

Olancho FC vs Marathón - 6:00 pm / Estadio Juan Ramón Brevé

Real España vs Victoria - 8:00 pm / Estadio Olímpico



SÁBADO

Vida vs Génesis - 7:00 pm / Estadio Ceibeño

DOMINGO

Motagua vs UPNFM - 4:00 pm / Estadio Nacional Chelato Uclés

* Real Sociedad vs Olimpia (será reprogramado)