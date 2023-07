Buba López se aleja del Real España; se entrena con otro equipo y la junta directiva no hará nueva oferta de renovación

La máquina, presidida por Elías Burbara , se ha puesto los pantalones en el caso Buba López y esta vez no se han dejado persuadir por las pretensiones del jugador.

El guardameta también está exigiendo una mejora en cuanto al salario ofrecido por la entidad sampedrana, algo que no están, hasta hoy, en la disponibilidad de mejorarla. Real España le hizo dos ofertas de renovación en meses distintos, mismas que fueron rechazas por el jugador; no habrá una tercera.

Y es que Buba López tenía acosutmbrado al Real España a firmar sus contratos por un año y así en el mercado de verano quedar libre para buscar nuevo club en el extranjero e irse sin problemas, algo que no se le ha dado.

En la máquina no hay jugadores que ganen más que Ramiro Rocca ni Buba López, pero ni por cerca llegan a esa cifra de 20 mil dólares pues no están en la capacidad de pagarla. “Nos da pesar que pongan esas exigencias que él pidió porque no son ciertas y la gente la agarra contra él. Jamás ha solicitado esos valores”, dijo una fuente a DIEZ.

Ante todo eso, el portero ha decidido comenzar a entrenar con el Lone FC de la Liga de Ascenso, club en el que trabaja Josué Reyes, antiguo preparador de porteros de la máquina aurinegra. “A Buba siempre le ha gustado el trabajo de Josué y me imagino que por eso pidió entrenar con ellos”, agregó.

Julio Rodríguez, técnico del Real España, ha dejado claro la situación. Quieren a Buba López, pero respetarán el trabajo de pretemporada y le darán su lugar a los que han venido trabajando con el grupo. Hoy en conferencia de prensa tomó la palabra y declaró sobre el tema.

“El tema de Luis sigue en la misma situación, dependiendo de él, nosotros estamos muy conformes con los porteros que tenemos, hay que tener mucho respeto tanto para con Luis, como con los que tenemos en el equipo que lo están haciendo bien”, afirmó el ‘Palomo’.