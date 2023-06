Negó su renovación con Olancho FC: Henry Gómez pone condiciones y destapa acercamientos de equipos grandes

El mediocampista todoterreno de los Potros de Olancho, Henry ‘Cachita’ Gómez, se refirió a su futuro tras su enorme temporada en la Liga Nacional donde alcanzó el subcampeonato.

Si bien el club pampero anunció la renovación de su vínculo en redes sociales, el seleccionado nacional de 27 años admitió que aún no firma un nuevo contrato, pues para que eso pase, debe existir una mejora salarial.

“No me han renovado, claro que me sentaré a platicar con la directiva, todavía no se cuándo. Estamos a la espera de ir a Olancho. Cuando uno hace bien las cosas el trabajo hay que valorarlo, la verdad quiero un buen salario, eso lo vamos a platicar con la directiva”, dijo en charla con el programa radial Minuto 90.