Padre del “Cachita” Gómez se confiesa: “Entre lágrimas le decía que no se sintiera mal si no llegaba a Liga Nacional”

- Charla con el padre de “Cachita” Gómez -

¿Quién es don Josué Gómez?

Soy el papá de Henry Gómez, el jugador de Potros, mejor conocido como el “Cachita” Gómez. El sobrenombre de él viene porque le habían puesto a mí desde que yo jugaba en Necaxa en 1977.

¿Por qué le dicen “Cachita”?

Porque en ese tiempo habían unos shorcitos, me ponía unas cabuyas como un niño pobre que fui. La gente me preguntaba “¿por qué le gusta ponerse esas cabuyas?” Entonces me dijo una persona que me iba a regalar un cachan black. Desde que me dio ese cachan black nunca me lo quité, solo ese me ponía. Desde ahí viene el sobrenombre de cachan black. Se hace más fácil decir “cacha”.

¿Soñó ver al Cachita en estas instancias?

Lo soñé, pero el sueño no se me hacía realidad. Yo sufrí por querer jugar en Liga Nacional, no se me dio, tampoco se me dio la Segunda División. Pero siempre dije que Dios nos iba a dar alguna oportunidad para que él sobresaliera.