Agustín Auzmendi se pronuncia antes de la final: Promete hacerse un tatuaje y opinó sobre la afición del Olimpia

¿Te harás un tatuaje si quedas campeón? Sí, ya está la promesa del tatuaje . Todavía no tengo al tatuador, pero hay que esperar primero a que podamos salir campeones.

¿Cuál será el arte que decidas hacerte si sales campeón?

Todavía no tengo decidido qué haré, pero es una promesa que hice si quedamos campeones. Ha sido muy especial mi estadía aquí en el club, creo que coronarlos con el título sería aún más especial.

¿El tatuaje podría ser una copa?

Todavía no tengo idea, pero seguramente será algo con referencia al equipo y ojalá podamos lograrlo.

¿Cómo te has imaginado este partido de vuelta de la final?

Estoy muy contento, me lo estoy imaginando de la mejor manera y pienso todos los días en lo que pasó en el partido de ida. Me imagino todos los días cómo será festejarlo en el Estadio Nacional y esperamos que así sea.