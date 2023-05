Humberto Rivera confirma el 11 de Olancho en la final ante Olimpia: “No practicamos penales, mañana vamos a dar la vuelta olímpica”

¿Habrá reconocimiento del Nacional? “No se hará el reconocimiento de la cancha, solo son 30 minutos, no podemos tocar balón, entonces no lo haremos”.

¿Ya está listo Mario Martínez? “Ya está listo, pero es una decisión técnica en el que no sabemos si jugará o no, pero ya está listo”.

¿No ha habido apertura para el equipo? “Son decisiones que toman las autoridades y nosotros como equipo lo respetamos. Lo que no es correcto es que no lleven a una cancha solo a caminar. Por lo menos un calentamiento con balón sería saludable, pero no tiene sentido”.

A nivel internacional de FIFA sí se permite: “Solo en nuestro país se da el hecho de no reconocer la cancha, todos los equipos tenemos derecho”.

A confiar en la teoría de que esté buena la cancha: “La cancha es nueva para los dos, ninguno de los dos ha jugado en ella y esperamos que esté en condiciones para jugar, porque Olancho FC viene a proponer mañana”.

¿Veremos el mismo 11? “Es el mismo 11, no tenemos que cuidar absolutamente nada, ya nos conocemos todos”.

¿Cuál es la única variante? “Solamente es Alan Cárcamo por la lesión de Santiago Molina”.

¿No tiene temor de dar el 11? “Es que no tenemos que tener miedo, todos nos conocemos la alineación de Olimpia. Puede haber una variante que puede ser Jorge Benguché por Edwin Rodríguez o Kevin López”.

¿Practicó penales? “No practicamos penales porque este partido se va a definir en tiempo normal”.