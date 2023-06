Representante de Auzmendi se destapa: Los dos clubes de Honduras que lo contactaron, los países donde tiene oferta y su molestia por lo que se dice

El nombre y hombre de moda en el fútbol hondureño sin lugar a dudas es el de Agustín Auzmendi. El atacante argentino, que pasa vacaciones en su natal país, espera por resolver su futuro inmediato. Ante ello, el representante del futbolista, Adrián Palma, ha hablado con DIEZ para dejar algunos puntos claros. Defendió a su representado de los ataques a los que está siendo sometido luego que adujeran que el atacante está pidiendo una cantidad exorbitante de dinero para firmar contrato.

Confirmó que Olimpia nunca se contactó con ellos y que en Honduras solamente dos clubes lo llamaron para abordar un eventual fichaje por el atacante; Motagua siendo el más constante. No obstante, también afirmó que los azules, que han estado más interesados, no han mejorado la oferta que le hicieron desde hace cuatro meses por Auzmendi. Aseguró que de Israel y Grecia le han consultado por su goleador y no descartó que continúe en Honduras. Palma de igual forma reveló que Olancho FC no pagó la operación de Santiago Molina y que a pesar de la renovación de contrato que este club anunció sobre Matías Quinteros, lo sacará de ahí para llevárselo bien a Guatemala o Costa Rica.

LA ENTREVISTA: ¿Cómo marcha el tema de Auzmendi que ha sido de mucho revuelo en Honduras? Gracias a ustedes por el tiempo y dejarnos unos segundos para explicar un poco de este lado también la situación ya que hemos visto que al nosotros mantener un perfil bajo y esperar cómo sucede el mercado y respetando a todos, se ha tomado hasta agresivo la situación y uno entiende que en mi rol de representante las agresiones y esas cuestiones están bien y se aceptan y todos son libres de decir, pero creo que se comenzó a manchar el nombre de Agustín Auzmendi, que no es así y tampoco se lo merece y mucho menos, y por eso es bueno esto de poder expresar la situación. ¿Qué de cierto es todo lo que se dice de las altas pretensiones del jugador? Creo que de lo que se dice no sé si el 20% sea verdad. Yo entiendo que hayan estrategias del mercado, negociaciones, de salir y de levantar un poco la vara, de bajarla, pero como le decía, se entró en un terreno áspero y era bueno decirlo. Lo que le puedo contar de Agustín y de la situación, como novedad, es que nosotros a partir de mañana vamos a iniciar las acciones que tengamos que hacer para liberarlo del Olancho, donde vamos a ejecutar la cláusula nosotros que teníamos tiempo hasta el viernes que viene, pero la ejecutaremos de inmediato para poder negociar como agente libre y Agustín pueda negociar. Una de las falacias que se dijo es que no podía jugar en Honduras. Una vez que ejecutemos la cláusula Agustín va a poder jugar en cualquier club. Eso es por un lado. Por el tema económico, que es lo que más se habla, la realidad es que no hubo muchas cuestiones económicas con lo que a mi me respecta a hablar. Primero, es muy de mal gusto hablar de números de lo que gana un trabajador, porque yo no creo que ustedes los periodistas les hacen una nota y les preguntan cuánto ganan ustedes y si se irían a esta radio si les pagan más, creo que eso está mal.

Alguien lo filtro, encima, siendo mentira, pero creo que fue más para bajar un poco, en teoría, las intenciones de quererlo fichar rápido por la necesidad de tenerlo, pero no es verdad. Los intercambios de propuestas fueron con Motagua hace ya un tiempo. Cuando les dijimos que nosotros teníamos otras aspiraciones nos volvieron a llamar y les volvimos a hacer una contraoferta donde las diferencias son accesibles, creo, para lo que es el mercado hondureño. También el que se acercó e hizo una propuesta fue Real España, ahí sí estaríamos un poco más lejos de las pretensiones, pero a cambio de eso no hubo otra cuestión, por eso creo que lo que se dice de las pretensiones del jugador, no sé de dónde habrá salido, pero no son reales. ¿Olimpia se ha contactado con ustedes para abordar una negociación por Auzmendi? No, no, Olimpia no. ¿En qué consiste esa cláusula porque el presidente del Olancho dice que Agustín tiene contrato y que va a jugar hasta diciembre con ellos? No. Ahí hay un montón de cuestiones que nosotros, para meternos más o menos en el terreno, cada uno defiende sus intereses, a mí me toca defender los intereses de los jugadores que yo represento que aparte de Agustín, lo que respectaba a Olancho, son Matías Quinteros y Santiago Molina. Tiene un contrato es verdad hasta diciembre, pero nosotros tenemos una cláusula hasta el viernes para ejecutarla que corresponde a una cantidad de dinero que se le da al club y se finaliza la relación contractual que tiene Agustín con Olancho, como así también Matías Quinteros lo vamos a hacer en estos días. No así, otras de las mentiras que salió sobre Santi Molina, que le habían pagado todo el contrato y eso. A él lo rescindieron, le pagaron solo tres meses y ni siquiera la operación le pagaron. Pero para nosotros lo más importante es que pudo venir a Argentina, ya está operado y ya está en condiciones de comenzar una buena rehabilitación.

¿O sea que usted corta relaciones con el Olancho FC entonces? No, no es que cortamos relaciones, es que Olancho FC defiende sus intereses, yo defiendo el de los jugadores, Motagua defiende el de su club, los dirigentes, o Emilio que la verdad que con él tengo una excelente relación, pero él defiende unos intereses y yo otros. Igual que la relación que tengo con el presidente del Real España, siempre muy cordial y de caballerosidad, pero con diferencias. ¿Y del Herediano y Alajuelense o de algún club de Centroamérica qué hay? Herediano sí, antes de llegar a Honduras ahorita, fuimos a Costa Rica y tuvimos reunión con ellos, que nos hizo una propuesta pero también está lejos y ellos tienen unas situaciones que tienen que terminar de arreglar, pero en contínua comunicación y negociación si es que ellos lo quieren y nosotros aceptamos y queremos ir. Por eso digo que se hizo algo demasiado grande cuando alguien por ahí quiera contratar los servicios de un jugador y el jugador pueda aceptar o no, como también el club puede no querer contratarlo y llevar otros dos, en fin... la relación no es mala, sí creo que se jugaron unas cartas en la negociación que me parece que lastimar el nombre de Agustín con lo que hizo en el país, era por eso la necesidad de no mantener el perfil bajo y salir a hablar. ¿Entonces, por lo que me dice, el Motagua es el que está más cerca de fichar a Auzmendi? Es que Motagua, a ver, yo le voy a ser sincero. Motagua nos llamó una vez y nos dijo que querían contar con Agustín Auzmendi y les pasamos las pretensiones. Ellos hicieron una oferta y ahí quedó. Pasado el tiempo volvieron a llamar y nos mantuvieron la misma oferta, es decir, Motagua nunca nos hizo una propuesta nueva, ahí nosotros hicimos otra propuesta donde a ellos, mediante lo que sabíamos que podían dar, se podía encajar y después es una realidad. Usted no se olvide que Agustín llegó en la fecha 6 del torneo pasado y Olancho FC en ese momento tenía dos puntos. Agustín llegó e hizo el gol del partido que ganaron (contra UPN) Y A PARTIR de ahí es historia contada, de los 23 goles solamente uno es de penal. Este semestre jugó todos los partidos, le hizo goles a todos los clubes de Honduras, entonces, tiene un valor agregado.

Creo que no está mal donde estamos parados y lo que estamos haciendo. Por ahí los clubes ven eso y creen que valen la pena hacer el esfuerzo de tener a uno de los tres mejores jugadores de Centroamérica, es una decisión institucional y que será aceptada por nosotros también. ¿Con Motagua ahí quedó, no hay más negociaciones con Emilio Izaguirre por Auzmendi? Fue una charla la semana pasada donde ellos nos llamaron y nos dijeron ‘sigue la misma propuesta en pie’, no es que nos hicieron una contraoferta, o hicieron una mejora o prepararon algo mejor. Ellos ofrecieron lo mismo que ofrecieron hace cuatro o cinco meses. Nosotros fuimos lo que armamos una forma, entendiendo de lo que ellos nos hablaban de prespupuesto que podría encajar, pero no hemos tenido respuesta. Te vuelvo a repetir, y no está mal. Ellos pueden hacer lo que quieran como nosotros también decidir esperar. ¿Siente que quieren desprestigiarlo con todo lo que se dice? Siento que fue eso, creo que fue una operatoria con esa intención para querer desprestigiarlo y que lo vean como algo menor a lo que realmente es él. Tenemos que cuidar la imagen que él se ganó, pero es la regla del juego, a veces unos usan reglas honorables, otros no, pero aceptado todo. ¿De quiénes son esas reglas? No sé, porque alguien sale a decir números o cosas muy libremente, y la mayoría de los medios tienen mi número de teléfono para corroborar la fuente si es verdad o no. Es más, yo he hablado con varios periodistas en off, diciéndoles cuál es la verdad de la situación. Que la relación entre mi trabajo, o de Emilio, o del presidente del Real España en lo que corresponde a Honduras, es de caballeros. Nos llevamos bien, charlamos bien, discutimos bien de la situación, ahora, lo que se filtra después para desprestigiar el nombre de un jugador, que fue creo que el mejor de Centroamérica, me parece que no es justo.

Y hablando de filtraciones, se menciona que Auzmendi ha pedido 40 mil dólares por prima, un salario de 20 mil dólares y aparte de eso, casa, automóvil y alimentación, ¿es real eso? No, eso no es real, pero igual tampoco le daría los números de una negociación. Lo que sí le puedo dar como parámetro es que Agustín no sería el mejor pagado de Honduras, ni mucho menos, y estaría en un sueldo donde digamos que pasa a lo que realmente se ganó; ser el goleador anual, poder jugar una copa internacional y que algún club grande quiera contar con sus servicios, pero lejos de esos números. ¿Qué opina de la gente que lo culpa a usted de querer sacar provecho de la situación? La verdad es parte de esto, no tengo problema porque Agustín está al tanto de todo y mientras él esté tranquilo y sepa cuál es la verdad, me tiene sin cuidado. Sin dar cifras, ¿qué es lo que está pidiendo Auzmendi para firmar con determinado club? Yo lo que le puedo dar de percentaje, para que usted tenga una idea, la diferencia entre Motagua, y lo que nosotros le habíamos pedido, es de un 20%. ¿Ahora mismo Agustín Auzmendi de qué club está más cerca? La verdad de ninguno, si le digo algo le mentiría porque no estamos cerca de ninguno. Él hace cuatro o cinco días llegó a la casa y está de vacaciones. El mercado es largo y creemos que el tiempo va a ir acomodando las cuestiones y cuando el mercado se empiece a mover y las fichas se muevan, seguro será en Honduras, Centroamérica o en otro país, pero Agustín va a tener club. ¿Cuándo se resolverá el futuro de Auzmendi, siente que esta semana que viene será crucial? Yo creo que esta semana podría acelerar algunas cuestiones ya que al ejecutar nosotros la cláusula y él ya siendo agente libre, creo que muchos clubes van a decir ‘ahora sí puedo negociar con Auzmendi’. ¿Tiene ofertas de Grecia y de la segunda división de México por él? De la segunda división de México, no sé de dónde salió eso, no es verdad, no iríamos, ahí no. Sí tenemos de Grecia y de Israel, acá en Argentina de más está decir, pero bueno, lo que pasa que acá en Argentina la cuestión del país está bastante complicada. Nosotros esperamos el proyecto deportivo que más le siente a él, porque no deja de tener 26 años y es un jugador que tiene no menos de tres o cuatro mercados más por lo menos, y esperar eso. ¿Podría seguir en el Olancho FC? Mirá, en diciembre nosotros ejecutamos la cláusula de la misma manera. Y después Olancho hizo lo que para ellos fue lo más inteligente que fue retenerlo porque en ese lapso de seis meses, es lo que yo a veces charlo, ¿usted cree que Olancho perdió o ganó dinero volviendo a contratar a Agustín? Agustín al club que vaya y haga el primer y segundo gol en una copa, el estadio va... pero bueno, son visiones mías, por eso los fundamentos que yo tengo para defender lo que es Agustín.

¿Cómo está el tema de Santiago Molina? Creo que fue uno d elos mejores centrales de Honduras. Tuvo la mala suete de romperse los ligamentos, y en esa cuestión en la que no estábamos, medio la desesperación de él de estar roto y tener que viajar a Argentina, bueno, se le hizo esa propuesta y se aceptó. No le pagaron el contrato completo ni siquiera la operación, pero nos devolvimos y lo que importa ahora es la salud de él. Usted como representante de Molina, ¿interpondrá alguna demanda, o harán algo por ese tema? Bueno, ahí es de las cosas donde usted se dará cuenta, que conoce este ambiente y debe conocer a muchos representantes y jugadores, cualquiera otro hubiera hecho una demanda, pero nosotros estamos agradecidos con lo que el club y el presidente Samuel García hizo por Mati Quinteros, Santi Molina y Auustín. Ya está, son cosas que quedaron, serán, después se verá. Ya está, todo listo. Con respecto a Matías Quinteros, el club anunció la renovación de él, pero ¿seguirá en el Olancho? Es que él tiene la misma situación, tiene una cláusula de salida y nosotros la vamos a ejecutar las dos juntas esta semana porque Matías tiene algunos sondeos de Guatemala y Costa Rica. ¿En Honduras no tiene ofertas por Quinteros? Tuvimos ahí algunas charlas y reuniones con Victoria, pero no terminamos de llegar a un acuerdo. ¿Qué otros futbolistas de esta categoría podría traernos a la Liga Nacional? Acá, usted sabrá, lo que nos sobran son jugadores. Nosotros por suerte ha salido bien alguna cuestión. Nosotros teníamos que conocer el mercado, teníamos que ver cómo era vivir ahí, la competencia. Así que esperar. No es fácil incorporar y que se alineen los planetas de que justo en ese sitio y en ese puesto esté libre, que haya cupo extranjero, lo económico, no es fácil meter un jugador pero nosotros tenemos futbolistas argentinos que pueden jugar ahí tranquilamente. Ya se dará la oportunidad.