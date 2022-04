Hernán “La Tota” Medina se compadece con Platense: “Es doloroso que un equipo con tanta historia descienda”

El Motagua todavía no logra su boleto a la Liguilla y deberá esperar la última fecha para sellarlo, luego de no poder pasar de un empate sin goles ante el Platense.

Sobre el tema arbitral: “Bien, allí algunas cosas que estuvimos en desacuerdo, pero es lo del fútbol, uno trata de reclamar siempre para el lado de uno. Me pareció que en cada pelota dividida se pitaba en contra de Motagua y le daba respiro a Platense. Creo hoy nos fuimos con más amarillas y faltas que ellos, eso es lo que uno debe de ver a futuro. Parece que cada vez que jugamos de visitante pesa más la localía”.

¿Feliz con el empate?

No... a ver, perdón. Sí, estamos bien con el empate. Nos tenemos que acostumbrar a sumar en todos los partidos sea de local o visitante. Obviamente que si es de a tres mejor, hoy no lo pudimos hacer porque el rival también juega, tiene sus argumentos y necesidades. En el complemento lo fuimos a buscar tanto por el juego bajo como el aéreo. De hecho tuvimos algunas oportunidades con Baldunciel y Villafranca, el mismo Moreira. Pero nos faltó la contundencia. Siempre nos preparamos para ganar, hay veces veces que se puede y otras que no: hay tres resultados posibles, nosotros tratamos de ir por dos. Hoy, en el balance general, nos vamos satisfechos por el punto obtenido.

¿Qué opina que Platense haya descendido hoy y mañana podría regresar?.

Llegué hace muy poco también. Los fallos administrativos no los conozco, ni los por menores e inconvenientes. La verdad que un club con tanta historia es doloroso que pierde la categoría.

Y se militó a decir que: “No puedo decir más de eso porque no conozco a fondo el tema por lo que sería 7incorrecto impartir una opinión. No sé cómo será los temas legales. Si legalmente están bien los reclamos y se lo dan por asentado, será porque está bien y dentro del reglamento. Y si no es así, será por el tema deportivo que les tocó descender. Más de eso no puedo decir”.