Jorge Cardona sobre el conflicto por el no descenso: “Un equipo que no pague la inscripción no creo que tenga derecho a competir”

“Motagua es un gran rival, que vendrían a hacer su partido. Nosotros tratarnos de proponer, hay que darle mérito al rival. Tratamos de buscar el gol, supieron el leer el partido y el sistema de juego. Tenemos otra final en El Progreso y trataremos de cerrar de la mejor manera”.

Y agregó: “Seguir trabajando. No es como empieza, sino como termina. El fútbol es impredecible”.

Cardona no considera que el Platense está eliminado y asegura que. “No, todavía no, y es que no se ha terminado pues. No puedo decirle todavía... mientras haya posibilidades, vamos a seguir luchando. Eso no quiere decir que no vamos a seguir peleando”.