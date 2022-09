Medford y su dardo a Vargas: “Es un irrespeto de él decir que nuestro fútbol no tiene intensidad, por algo estamos en el mundial”

El entrenador del Herediano, Hernán Medford, habló en conferencia de prensa sobre la eliminación del equipo, donde le dio méritos al Real España, pero también pidió respeto al entrenador de la Máquina, Héctor Vargas.

-ENTREVISTA-

Lo que ha pasado con el Herediano en esta Liga Concacaf, ¿lo asumiría usted como un fracaso?

Estoy muy tranquilo con el trabajo del equipo hoy, hicimos un buen partido, nos faltó ser más contundentes y ellos tomaron una diferencia en casa, no nos ajustó, al final es un 4-2, pero en la parte futbolística se hizo bien, pero quedamos fuera y hay que aceptarlo.

¿Cómo se siente usted, no solo no clasificó a semifinales, sino que también quedó fuera de la Liga de Campeones de Concacaf?

Yo quería seguir en competencia, pero esta pérdida seguramente es dolorosa. Este objetivo no se cumplió y me toca aceptar la derrota.

El profesor Vargas dijo la semana pasada que si el fútbol de Costa Rica fuera dinámico, podría competir mejor, ¿considera usted eso?¿Quién manejó todo el partido hoy, quién metió la intensidad de juego? ¿cuántas oportunidades a gol tuvimos en el primer tiempo? ¿7 u 8? Y le metimos intensidad. Solo tuvieron el gol y después de ahí no tuvieron y yo sigo diciendo que eso no es real; si estamos en el mundial es por algo y esta serie la perdimos allá. Acá nos faltó la definición porque tuvimos mucha intensidad.

Así como pido respeto para el fútbol hondureño, también lo pido para el fútbol costarricense.

Es un irrespeto de él decir que nuestro fútbol no tiene intensidad, por algo estamos en el mundial. Ya habíamos hablado que quiero respeto para los equipos de ambos países porque somos los que más hemos ido a mundiales, vendemos jugadores, hemos ido a selecciones menores y trato de calmar las aguas para pedir respeto.

Herediano juega ante Saprissa este fin de semana, ¿cómo está el equipo anímicamente después de esta derrota?

Aquella vez dije que tenemos que dividir los dos campeonatos. Es capaz que porque quedamos fuera somos los más malos del campeonato, pero somos primeros en el torneo local y en la Concacaf lo aceptamos y estamos fuera.

Solo les dije a los muchachos que al final, pasara lo que pasara hoy, teníamos que terminar jugando, dejando todo en la cancha, pero perdimos allá y acá no nos ajustó.