Hijo de Emilio Izaguirre revela su dorsal en Motagua, ¿debutará en el Apertura? “Lo de mi papá, es lo de él, lo mío, es lo mío”

Soy volante derecho, me gusta encarar, soy rápido, mi virtud es la velocidad y gracias a Dios el profe lo vio y él me dio la oportunidad.

No salió zurdo igual que su padre Emilio

Soy derecho, no hay problema con mi papá, a él le gustaba centrar, a mí también y me salió.

Palabras de Diego Vázquez

El profesor es tranquilo, siempre con calma con los jóvenes, es muy respetuoso, me ha dado la confianza para jugar.

¿Qué representa que lo lleven a esta gira internacional?

Muchísimo, le doy gracias a Dios por la oportunidad, los consejos que me da mi papá, todo el equipo me ha tratado bien.

LEA TAMBIÉN: Emilio Izaguirre aclara que su hijo no está por argolla en Motagua, el consejo que le da y habla del caso de Kevin Álvarez

¿Te prometieron minutos para los amistosos?

No se sabe, pero tengo a un profesor excelente.

¿Quiere superar lo que hizo Emilio Izaguirre?

Yo me enfoco en mí mismo, yo intento superarme día a día, y ya lo de mi papá es lo de él, lo mío es lo mío.

Consejo de Emilio

Me dice que me enfoque en mí, yo soy Emilio, no soy “El Emilio”, yo soy yo, no me meto en la cabeza que lo tengo que superar a él, no. Yo tengo que superarme y mejorar.

Torneos en Reservas

Llevo dos torneos con el profesor Jocón Reyes, excelente.

¿Minutos en Liga Nacional y Copa Centroamericana?

Primero Dios que sí, tengo 15 años, si se me da la oportunidad lo intentaré hacerlo de la mejor manera.