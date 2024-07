Agustín Auzmendi revela si tiene o no ofertas del San Lorenzo y recuerda remontada de Olimpia: “Todavía duele”

El argentino reveló si tenía o no ofertas del San Lorenzo, analizó la preparación de pretemporada y recordó la remontada de Olimpia ante Motagua en el Clausura 2024.

--- LO QUE DIJO ---

Pretemporada en Tela y amistosos en USA: “Hemos hecho una exigente pretemporada en Tela, ahora nos vamos a afrontar estos amistosos que son de buena preparación”.

¿Al San Lorenzo de Argentina? “No, la verdad no me he enterado de nada, de mi entorno tampoco me comunicaron, estoy entrenando acá para lo que viene”.

¿Conversaciones con el representante? “Nadie me ha comunicado nada, así que no, la verdad, no lo sé”.

¿Le cierra las puertas a las ofertas? “No estoy al tanto de nada, si llega algo lo analizará el club, yo tengo contrato por un año con el club, si llega algo será el club que tendrá que decidir”.