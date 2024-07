Emilio Izaguirre aclara que su hijo no está por argolla en Motagua, el consejo que le da y habla del caso de Kevin Álvarez

Izaguirre dejó claro que tiene condiciones y que no está ahí por argolla. “ Diego no engaña a nadie”.

Asimismo, dio detalles sobre el rumor que hay sobre una posible salida de Agustín Auzmendi y también afirmó que pueden llegar más refuerzos.

Su hijo en la pretemporada del primer equipo de Motagua

“Primero, pues él va porque hay muchos de primera que no están, él tiene Visa, él va a llenar ahí si el profe Diego lo necesita, él está listo. Yo creo que es paso a paso, está chico, tiene que seguir jugando en reservas, tiene que ir agarrando experiencia, tiene que ir ganándose la confianza del profe, ahorita aguantó bien la pretemporada.

Esto es paso a paso, creo que ni su madre ni nuestros familiares ni yo especialmente que soy su padre, quiero que él vaya tan rápido. Que él vaya dependiente lo que los profesores de Motagua quieran, ha estado dos años en Motagua, ligas menores y reservas, hoy es sub-17 porque él se lo ha ganado, ahí no tengo nada que ver, yo no engañaría a mi hijo, son condiciones que él tiene, naturales, que le están ayudando.

Si él no tuviera nada no lo hubiera traído a pretemporada, el profe Diego no engaña a nadie, eso lo tenemos claro y eso es lo que me gusta, que siempre ha sido frontal y sincero con cada uno de nosotros que hemos sido jugadores de él. Igual la directiva de Motagua sabe que aquí no hay nadie por argolla, es engañarlo a uno y uno no quiere engañar a su hijo, si él tiene ojalá que lo demuestre y que le vaya bien”.

Consejo a su hijo Emilio Jr.

“Él tiene esas ganas, esa hambre, lo pones a correr 10 o 15 kilómetros te los hace porque tiene esa hambre y tiene buenas condiciones, es rápido, tiene un cambio de ritmo muy dinámico, tiene buena técnica, juega por la banda, tiene buenas condiciones que poco a poco va a ir demostrando.