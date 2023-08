Con clásico incluido y el debutante se mide ante un grande: así se jugará la jornada sabatina del Torneo Apertura 2023

Eso quiere decir que los sampedranos rozan los 8 años de no celebrar un triunfo en la casa de los blancos. El Olimpia acumula 14 juegos sin conocer la derrota frente a los aurinegros. Es un enorme reto que tiene la Realeza. Y si de desafíos se habla, el entrenador de Real España, Julio el “Palomo” Rodríguez, no sabe lo que es ganar un clásico ante Marathón, Motagua ni Olimpia.

Este clásico está bien marcado en la historia de la Liga Nacional de Honduras porque será el duelo 126 en Tegucigalpa . De los anteriores, el Olimpia cuenta con 58 victorias, ante las 15 que ha logrado Real España. Se registran 52 igualdades en la serie. Se resalta la paternidad bien marcada que tiene el equipo merengue en el presente porque no pierde con los catedráticos en el estadio Nacional Chelato Uclé s desde el 16 agosto de 2015 (resultado de 1-2).

Olimpia acumula 14 juegos sin perder con Real España en Tegucigalpa. Olimpia no pierde con Real España en Tegucigalpa desde el 2015 (1-2)



HORA Y CANAL DE LOS PARTIDOS

Génesis vs Motagua (3:00 PM- Transmite TVC).

Lobos UPNFM vs Real Sociedad (5:00 PM- Transmite Tigo Sports).

Olimpia vs Real España (7:00 PM- Transmite TVC).